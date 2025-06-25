Оставили без «пряников»: футболистки СШ «Ротор» обыграли тульский «Арсенал» в ЮФЛ





Команда девушек СШ «Ротор» провела домашнюю серию игр в Юношеской футбольной лиге до 16 лет. Волгоградские футболистки в заключительном матче первого тура сезона - 2025 на стадионе ВГАФК накануне, 24 июня, обыграли тульский «Арсенал» со счетом 2:0, сообщает ИА «Высота 102».





Отметим, в сезоне ЮФЛ-2025 среди девушек принимают участие 24 команды, разделенные на 12 коллективов в двух группах. После окончания групповой стадии состоится финальный этап соревнований.

20 июня в стартовой встрече турнира в группе 1 волгоградки обыграли столичное «Торпедо» со счетом 1:0. На следующий день сине-голубые уступили московскому «Строгино» - 0:1. В третьем поединке 23 июня представительницы СШ «Ротор» разошлись миром с калининградской «Балтикой» - 1:1. И завершать домашний тур волгоградской команде предстояло в поединке с тульским «Арсеналом», который ранее уступил воронежскому «Факелу» (0:5) и «Ростову» (0:5) и обыграл астраханский «Волгарь» - 2:1.





Во вчерашней игре, как и во всех предыдущих, волгоградскому клубу активно помогали преданные поклонники - родные и близкие спортсменок в большом количестве пришли поддержать юных футболисток СШ «Ротор». Но не осталась без поддержки и тульская команда, чьи фанаты, совершившие дальний выезд, так же не стеснялись эмоционально обозначать свое присутствие.





В итоге противостояние болельщиков, которые активно использовали кричалки в поддержку своих любимых коллективов, оказалось не менее жарким, чем битва футболисток на поле. В какой-то момент по ходу первого тайма главному арбитру встречи пришлось лично вмешаться в ситуацию из-за небольшого словесного конфликта, вспыхнувшего из-за обидных комментариев фанатской трибуны гостей в адрес хозяек, и даже успокаивать эмоциональных болельщиков «Ротора» и «Арсенала». После этого градус фанатского соперничества снизился, а все самые интересные события происходили непосредственно в самой игре.





При этом и в матче было достаточно много стычек и единоборств между футболистками, которые лишь означали, что обе команды были серьезно настроены на победу. Но все же в данном поединке инициативой владели хозяйки, которые большую часть дуэли провели на чужой половине. В первом тайме девушкам из «Ротора» не хватило хладнокровия в завершающей стадии, чтобы открыть счет, однако и в обороне сине-голубые отыграли дисциплинированно. На перерыв коллективы ушли без забитых голов.





Волгоградские футболистки все-таки добились своего и вышли вперед во втором тайме. На 50-й минуте Ангелина Килина нанесла дальний удар, после которого мяч не смогла зафиксировать голкипер гостей Дарья Мирошниченко. На добивании первой оказалась вышедшая на замену Екатерина Максимюк, реализовавшая отличный момент к ликованию родных трибун.





В дальнейшем волгоградки имели еще несколько возможностей удвоить преимущество. В концовке поединка уже сама Килина оказалась автором результативного «выстрела». Снова она нанесла коварный удар из-за пределов штрафной, с которым не справилась Мирошниченко. Мяч оказался в сетке, а гол Килиной установил окончательный результат матча - 2:0 в пользу команды девушек из СШ «Ротор». После очередной добытой победы волгоградки подошли к трибунам и поблагодарили болельщиков, своими яркими кричалками внесших вклад во вторую викторию сине-голубых по итогам домашнего тура ЮФЛ до 16 лет.





Капитан СШ «Ротор»-девушки до 16 лет Елизавета Воробьёва в интервью корреспонденту V102.RU подвела итоги встречи и рассказала о сильных сторонах своей команды.



- Матч с «Арсеналом» был тяжелым. Спасибо большое сопернику. Мы очень настраивались на эту игру. Активно поддерживали друг друга. И благодаря усилиям нашей команды мы смогли дожать соперника и победить. В целом - в первом туре мы после грамотной подготовки сыграли достойно и хорошо себя показали. Дальше-больше. У нас задача в ЮФЛ - уверенно обыгрывать оппонентов и навязывать равную борьбу каждому из них. Рады, что участвуем в таком сильном турнире. Спасибо большое болельщикам, которые нас постоянно поддерживают. Что касается лично меня, то мне 14 лет. Я занимаюсь в СШ «Ротор» с 2020 года. Здесь, конечно, все нравится - тренерский штаб, коллектив. У нас слаженная команда, где мы всегда поддерживаем друг друга, - заявила волгоградская футболистка, выступающая на позиции правого защитника.





В матче с «Арсеналом» за команду СШ «Ротор» до 16 лет дебютировала 14-летняя вратарь Елизавета Мясникова. Ее отец Евгений поделился эмоциями от этого события, а также рассказал про не очень красивое поведение болельщиков «Арсенала».

- Для первого раза в этой команде и на таком высоком уровне Елизавета неплохо отыграла. Будем стараться и готовить ее дальше. Лиза занимается в СШ «Ротор» с апреля 2022 года. Ей здесь все нравится - дружный коллектив. Пока ее мечты в футболе держим в секрете. Я стараюсь посещать каждую игру дочери. Но и все родители приезжают по возможности поддерживать своих детей. Что касается команды, то девчонки все умницы, очень хорошие. В матче с «Арсеналом» отлично сыграли, старались и выиграли закономерно. В поведении тульских болельщиков была определенная провокация и попытка задеть волгоградских футболисток выкриками со стороны трибуны наших гостей. Надеемся, что такого больше не повторится. Мы дружный коллектив, который настроен исключительно на цивилизованное общение без конфликтов, - отметил Евгений.

Команда девушек СШ «Ротор» до 16 лет занимает на данный момент четвертое место в турнирной таблице с семью заработанными очками.