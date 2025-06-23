СК: теракт в «Крокус Сити Холле» совершен в интересах руководства Украины

Следственный комитет России официально сообщил о завершении расследования уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко, в качестве обвиняемых по делу проходят 19 человек – имена террористов обнародовал 23 июня СК.
– Следствием установлено, что это бесчеловечное преступление было спланировано и совершено в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране, – заявила Светлана Петренко. – По данным следствия, подготовка к теракту в «Крокус Сити Холле» началась за несколько месяцев до его совершения. Часть фигурантов прибыла в Россию из-за рубежа, где они проходили первоначальную подготовку. Ряд лиц находились на территории РФ и осуществляли приискание средств и орудий для совершения преступления. Другие фигуранты на постоянной основе осуществляли переделку огнестрельного оружия и, осознавая, что оно не может быть использовано в мирных целях, передали его членам террористической организации. После этого оно было перевезено в город Каспийск, откуда и было доставлено в Московский регион непосредственно перед терактом.
Обвиняемыми по уголовному делу проходят:
- Шамсидин Фаридуни,
- Далерджон Мирзоев,
- Мухаммадсобир Файзов,
- Саидокрами Муродали Рачабализоды,
- Шахромджон Гадоев,
- Зубайдулло Исмоилов,
- Хусейн Хамидов,
- Мухаммад Зоир Шарипзоды,
- Якубджони Давлатхон Юсуфзоды,
- Назримад Лутфуллои,
- Джумахон Курбонов,
- Хусен Медов,
- Джабраил Аушев,
- Алишер Касимов,
- Умеджон Солиев,
- Мустаким Солиев,
- Исроил Исломов,
- Диловар Исломов,
- Аминчон Исломов.
Ряд обвиняемых, утверждают в СК России, кроме теракта в подмосковном концертном зале, планировали подрыв развлекательного комплекса в городе Каспийске Республики Дагестан. Это преступление было предотвращено.
Члены запрещенной в РФ террористической организации, а также их пособники и лица, вооружившие террористов, в зависимости от роли каждого обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 205; 205.1; 205.3; 205.5; 222; 222.1; 223; 223.1; ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205; ст. 322.3 УК РФ – террористический акт; содействие террористической деятельности; прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности; организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации; незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов; незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств; незаконное изготовление оружия; незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств; приготовление к террористическому акту; фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации.
Жертвами бесчеловечного теракта стали 149 человек, один человек пропал без вести, ранены 609 человек.
– Общий ущерб от нападения составил около 6 млрд рублей, – уточняет представитель СК России.
Напомним, что после теракта его исполнители планировали скрыться на Украине, но были задержаны российскими силовиками в Брянской области.
Уголовное дело в отношении 19 обвиняемых направлено прокурору для передачи в суд.
– В отношении двух организаторов и четырех участников террористической организации предварительное следствие продолжается, – уточнила Петренко.
Фото: СК России