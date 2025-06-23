Расследования

СК: теракт в «Крокус Сити Холле» совершен в интересах руководства Украины

Расследования 23.06.2025 19:05
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23.06.2025 19:05


Следственный комитет России официально сообщил о завершении расследования уголовного дела  о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко, в качестве обвиняемых по делу проходят 19 человек – имена террористов обнародовал 23 июня СК. 

Следствием установлено, что это бесчеловечное преступление было спланировано и совершено в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране, – заявила Светлана Петренко. – По данным следствия, подготовка к теракту в «Крокус Сити Холле» началась за несколько месяцев до его совершения. Часть фигурантов прибыла в Россию из-за рубежа, где они проходили первоначальную подготовку. Ряд лиц находились на территории РФ и осуществляли приискание средств и орудий для совершения преступления. Другие фигуранты на постоянной основе осуществляли переделку огнестрельного оружия и, осознавая, что оно не может быть использовано в мирных целях, передали его членам террористической организации. После этого оно было перевезено в город Каспийск, откуда и было доставлено в Московский регион непосредственно перед терактом. 

Обвиняемыми по уголовному делу проходят: 

  • Шамсидин Фаридуни, 
  • Далерджон Мирзоев, 
  • Мухаммадсобир Файзов, 
  • Саидокрами Муродали Рачабализоды, 
  • Шахромджон Гадоев, 
  • Зубайдулло Исмоилов, 
  • Хусейн Хамидов, 
  • Мухаммад Зоир Шарипзоды, 
  • Якубджони Давлатхон Юсуфзоды,
  • Назримад Лутфуллои, 
  • Джумахон Курбонов, 
  • Хусен Медов, 
  • Джабраил Аушев, 
  • Алишер Касимов, 
  • Умеджон Солиев,
  • Мустаким Солиев, 
  • Исроил Исломов, 
  • Диловар Исломов,
  • Аминчон Исломов.

Ряд обвиняемых, утверждают в СК России, кроме теракта в подмосковном концертном зале, планировали подрыв развлекательного комплекса в городе Каспийске Республики Дагестан. Это преступление было предотвращено. 

Члены запрещенной в РФ террористической организации, а также их пособники и лица, вооружившие террористов, в зависимости от роли каждого обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 205; 205.1; 205.3; 205.5; 222; 222.1; 223; 223.1; ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205; ст. 322.3 УК РФ – террористический акт; содействие террористической деятельности; прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности; организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации; незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов; незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств; незаконное изготовление оружия; незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств; приготовление к террористическому акту; фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации. 

Жертвами бесчеловечного теракта стали 149 человек, один человек пропал без вести, ранены 609 человек. 

– Общий ущерб от нападения составил около 6 млрд рублей, – уточняет представитель СК России. 

Напомним, что после теракта его исполнители планировали скрыться на Украине, но были задержаны российскими силовиками в Брянской области.   

Уголовное дело в отношении 19 обвиняемых направлено прокурору для передачи в суд. 

– В отношении двух организаторов и четырех участников террористической организации предварительное следствие продолжается, – уточнила Петренко. 

Фото: СК России 

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