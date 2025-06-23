СК: теракт в «Крокус Сити Холле» совершен в интересах руководства Украины





Следственный комитет России официально сообщил о завершении расследования уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко, в качестве обвиняемых по делу проходят 19 человек – имена террористов обнародовал 23 июня СК.

– Следствием установлено, что это бесчеловечное преступление было спланировано и совершено в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране, – заявила Светлана Петренко. – По данным следствия, подготовка к теракту в «Крокус Сити Холле» началась за несколько месяцев до его совершения. Часть фигурантов прибыла в Россию из-за рубежа, где они проходили первоначальную подготовку. Ряд лиц находились на территории РФ и осуществляли приискание средств и орудий для совершения преступления. Другие фигуранты на постоянной основе осуществляли переделку огнестрельного оружия и, осознавая, что оно не может быть использовано в мирных целях, передали его членам террористической организации. После этого оно было перевезено в город Каспийск, откуда и было доставлено в Московский регион непосредственно перед терактом.

Обвиняемыми по уголовному делу проходят:

Шамсидин Фаридуни,

Далерджон Мирзоев,

Мухаммадсобир Файзов,

Саидокрами Муродали Рачабализоды,

Шахромджон Гадоев,

Зубайдулло Исмоилов,

Хусейн Хамидов,

Мухаммад Зоир Шарипзоды,

Якубджони Давлатхон Юсуфзоды,

Назримад Лутфуллои,

Джумахон Курбонов,

Хусен Медов,

Джабраил Аушев,

Алишер Касимов,

Умеджон Солиев,

Мустаким Солиев,

Исроил Исломов,

Диловар Исломов,

Аминчон Исломов.

Ряд обвиняемых, утверждают в СК России, кроме теракта в подмосковном концертном зале, планировали подрыв развлекательного комплекса в городе Каспийске Республики Дагестан. Это преступление было предотвращено.

Члены запрещенной в РФ террористической организации, а также их пособники и лица, вооружившие террористов, в зависимости от роли каждого обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 205; 205.1; 205.3; 205.5; 222; 222.1; 223; 223.1; ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205; ст. 322.3 УК РФ – террористический акт; содействие террористической деятельности; прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности; организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации; незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов; незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств; незаконное изготовление оружия; незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств; приготовление к террористическому акту; фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации.

Жертвами бесчеловечного теракта стали 149 человек, один человек пропал без вести, ранены 609 человек.

– Общий ущерб от нападения составил около 6 млрд рублей, – уточняет представитель СК России.

Напомним, что после теракта его исполнители планировали скрыться на Украине, но были задержаны российскими силовиками в Брянской области.

Уголовное дело в отношении 19 обвиняемых направлено прокурору для передачи в суд.

– В отношении двух организаторов и четырех участников террористической организации предварительное следствие продолжается, – уточнила Петренко.

Фото: СК России