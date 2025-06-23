



Обманувший 77 жителей Волгоградской области создатель финансовой пирамиды «Пенсионная Сберкасса» Руслан Алиев получил 4 года колонии общего режима. Ранее назначенное наказание, сообщает ИА «Высота 102», утвердил Волгоградский областной суд. Как уточнили в прокуратуре Волгоградской области, Алиев признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Согласно материалам дела, на протяжении семи лет – с ноября 2015 года по октябрь 2022 года – Алиев и трое его сообщников под видом кредитного потребительского кооператива привлекали денежные средства граждан, обещая выплату высоких процентов. Общий ущерб волгоградцам составил за это время более 60 млн рублей.

По итогам процесса в суде первой инстанции Алиев был приговорен к 4 года в колонии общего режима. Однако защита создателя финансовой пирамиды обжаловала приговор в Волгоградском областном суде. В рассмотрении материалов дела судом апелляционной инстанции принял участие старший прокурор апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Волгоградской области Евгений Орлов.

– Вину в содеянном Алиев полностью признал, заключив с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, принял меры к частичному возмещению ущерба потерпевшим. Апелляционным определением Волгоградского областного суда с учетом позиции прокуратуры приговор в отношении Алиева изменён, уточнена сумма гражданского иска. В остальной части приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу, – сообщила 23 июня официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.