Расследования

В Волгограде покупатель решил проучить работника строймагазина пистолетом

Расследования 22.06.2025 15:18
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22.06.2025 15:18


В Кировском районе Волгограда полиция задержала ранее судимого 45-летнего мужчину, который угрожал пистолетом сотруднику строительного магазина. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу регионального главка, в полицию с завлением обратился 22-летний работник магазина. 

Установлено, что покупателю не понравилось, как молодой человек осуществляет погрузочные работы, в связи с чем между ними произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый достал оружие и начал угрожать убийством. 

Позже мужчину удалось задержать. В ходе личного досмотра у него был изъят пневматический пистолет.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РК «Угроза убийством», - добавили в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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