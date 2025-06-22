В Волгограде покупатель решил проучить работника строймагазина пистолетом





В Кировском районе Волгограда полиция задержала ранее судимого 45-летнего мужчину, который угрожал пистолетом сотруднику строительного магазина. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу регионального главка, в полицию с завлением обратился 22-летний работник магазина.

Установлено, что покупателю не понравилось, как молодой человек осуществляет погрузочные работы, в связи с чем между ними произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый достал оружие и начал угрожать убийством.

Позже мужчину удалось задержать. В ходе личного досмотра у него был изъят пневматический пистолет.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РК «Угроза убийством», - добавили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области