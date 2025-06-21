Политика

Бочаров встретился с главой Якутии на сталинградской земле

Политика 21.06.2025 15:03
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21.06.2025 15:03


Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел рабочую встречу с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, руководители регионов обсудили вопросы межрегионального сотрудничества, а также сохранения исторической памяти. В частности, в год 80-летия Великой Победы на мемориальном кладбище Мамаева кургана состоится открытие знака «Якутянам — защитникам Сталинграда 1942-1943 гг.» — первого монумента в рамках проекта «Бастионы Победы».

Среди защитников Сталинграда был и дед Айсена Николаева — Андрей Титович Титаров. Дивизия, в которой он сражался, принимала участие в боях на участке, где сегодня расположен Международный аэропорт. По решению Президента ему было недавно присвоено историческое наименование  - «Международный аэропорт «Сталинград».

Андрей Бочаров подчеркнул важность того, что патриотический проект «Бастионы победы» Якутия начинает воплощаться в жизнь именно здесь, на сталинградской земле.

Глава Якутии,  в свою очередь,  выразил уверенность в продолжении сотрудничества, направленного на сохранение исторической памяти, особенно подчеркнув роль поисковиков, в том числе из Волгоградской области, в установлении имен погибших защитников Отечества.

Фото администрации Волгоградской области

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