



Респираторно-синцитиальная инфекция - это вирусное заболевание, которое встречается довольно часто. Обычно она проявляется симптомами, схожими с простудой, такими как головная боль, слабость, ломота в мышцах, заложенность носа, воспаление придаточных пазух носа, средний отит, насморк и воспаление глотки.



Специалисты Роспотребнадзора в Волгограде отмечают, что в большинстве случаев инфекция затрагивает только верхние дыхательные пути, и лечение сводится к устранению симптомов. Однако при тяжелом течении болезни могут возникнуть такие симптомы, как высокая температура, сухой кашель, потеря аппетита и одышка.



Наибольшему риску подвержены младенцы, недоношенные дети, пожилые люди и лица с ослабленным иммунитетом. У этих групп пациентов чаще всего страдают бронхи и мелкие бронхиолы, что может потребовать госпитализации. Диагностировать РС-инфекцию можно только с помощью лабораторных исследований мазка из носоглотки и ротоглотки.

Вирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем и при контакте. Источником инфекции является зараженный человек, который начинает выделять вирус за 1-2 дня до появления симптомов. Важно отметить, что перенесенная инфекция не обеспечивает длительного иммунитета, поэтому возможно повторное заражение. Для предотвращения распространения РС-инфекции необходимо соблюдать общепринятые меры профилактики.