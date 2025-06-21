В Волжском остановлены поиски 10-летней девочки: она жива

В Волжском остановлены поиски 10-летней девочки, которая пропала накануне, 20 июня. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, устанавливаются причины и обстоятельства, способствующие уходу несовершеннолетней. Сейчас с ребенком общаются инспекторы ПДН.
По результатам проверки будут приняты меры реагирования в соответствии с законодательством.
Напомним, на поиски ребенка сегодня собрались десятки неравнодушных горожан. Буквально за час на призыв принять участие в поисковой операции откликнулись многочисленные горожане, которые примчались в выходной день к зданию полиции, чтобы приступить к прочесыванию улиц.