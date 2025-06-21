Расследования

В Волжском остановлены поиски 10-летней девочки: она жива

Расследования 21.06.2025 12:27
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21.06.2025 12:27


В Волжском остановлены поиски 10-летней девочки, которая пропала накануне, 20 июня. Как сообщили  V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, устанавливаются причины и обстоятельства, способствующие уходу несовершеннолетней. Сейчас с ребенком общаются инспекторы ПДН.
По результатам проверки будут приняты меры реагирования в соответствии с законодательством.

Напомним, на поиски ребенка сегодня собрались десятки неравнодушных горожан. Буквально за час на призыв принять участие в поисковой операции откликнулись многочисленные горожане, которые примчались в выходной день к зданию полиции, чтобы приступить к прочесыванию улиц.


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