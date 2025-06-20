Расследования

Таджикистанец, возивший из Москвы в Волгоград наркотики, на 8 лет переехал в колонию

Расследования 20.06.2025 11:00
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20.06.2025 11:00


Уроженец Таджикистана, возивший в Волгоград наркотики, получил 8 лет в колонии строгого режима, после того как попал в поле зрения волгоградских силовиков. Суровый приговор в отношении иностранца вступил в законную силу, сообщили ИА «Высота 102» в управлении ФСБ России по Волгоградской области. 

Уточняется, что задержание Вохидова У. было произведено в конце 2024 года оперативниками волгоградского УФСБ России совместно с сотрудниками регионального Главка МВД на посту ДПС «Городищенский».



– На стационарном посту ДПС для проверки документов остановлен автомобиль Toyota Corolla под управлением Вохидова У. В ходе досмотра автотранспортного средства было обнаружено и изъято 4 свертка с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что в найденных пакетах содержится наркотическое средство метадон массой порядка 100 граммов, – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.  

На допросе уроженец Таджикистана не стал отпираться и рассказал, что наркотики вез в Волгоград из Московской области, где извлек их из тайника в лесопосадке. 

Городищенским районным судом Волгоградской области Вохидов У. признан виновным в организации поставок наркотических средств в крупном размере. Приговор вступил в законную силу. 

Видео: УФСБ России по Волгоградской области 

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