Расследования

В Волгограде бизнесмена осудят за гибель работника на стройке

Расследования 20.06.2025 09:53
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20.06.2025 09:53


В Центральном районе Волгограда следователи завершили сбор доказательств по уголовному делу о гибели специалиста во время фасадных работ в гостинице у поймы р. Царицы по адресу: ул. Краснознаменская, д. 5а. Как сообщает ИА «Высота 102», строитель насмерть упал с высоты.

- 30 марта 2025 года коммерсант привлек к выполнению строительно-монтажных работ рабочего, который по указанию фигуранта осуществлял установку деревянного настила на третьем ярусе строительных лесов, - рассказали журналистам в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

При этом, следствию удалось выяснить, что монтажные работы организованы с грубейшими нарушениями: строители не были обеспечены средствами защиты и не были ознакомлены с проектом, а на месте производства работ отсутствовали защитные ограждения.

По версии следствия, в сумме всё это и привело к тому, что в злополучный день мужчина, передвигаясь по лесам, споткнулся и упал с шестиметровой высоты.

Прибывшие на место происшествия медики попытались спасти рабочего, но от полученных травм он всё же скончался.

Отметим, свою вину предприниматель признал и попытался её загладить, перечислив денежные средства семье погибшего. В настоящее время бизнесмену предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности, повлекшем гибель человека по неосторожности. Ему может грозить до 5 лет тюрьмы.

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