Росавиация в третий раз закрыла аэропорт Гумрак

В волгоградском аэропорту снова введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росавиацию.
Напомним, аэропорт Гумрак сначала приостанавливал работу с 4 до 6 утра, затем ограничения вновь вводились с 8-31 ч. и до 14-31 ч. В третий раз меры безопасности начали действовать с 16-12 ч.
Из-за ограничений в аэропорту задерживаются 10 рейсов, в том числе в Калининград. Пассажиры ждут вылета уже почти 20 часов. Также отменены четыре самолета. По данным Росавиации, три самолета во время действия ограничений, направлявшихся в Волгоград, ушли на запасные аэродромы.