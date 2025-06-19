Волгоградский дзюдоист Арман Адамян стал бронзовым призером чемпионата мира 

На проходящем в эти дни чемпионате мира по дзюдо в столице Венгрии Будапеште воспитанник волгоградской школы дзюдо Арман Адамян накануне, 18 июня, снова продемонстрировал свой высокий уровень и завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 100 кг. Также на чемпионате мира дебютировала волгоградская спортсменка Дарья Антонова, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Федерацию дзюдо России.
Адамян в составе сборной России, которая выступает на соревнованиях под флагом Международной федерации дзюдо, начал турнир с победы над таджикским соперником Кароматулло Хакимовым, затем за полторы минуты Арман, являющийся чемпионом мира 2023, победил Омара Эль-Рамли из Египта и оказался сильнее олимпийского чемпиона, двукратного чемпиона мира и лидера рейтинга Зелима Коцоева из Азербайджана.
Но в полуфинале Адамян в дополнительное время уступил своему соотечественнику и чемпиону Европы Матвею Каниковскому, который провёл быстрый бросок через спину с захватом руки под плечо на «иппон» и добился победы. Каниковский в итоге и стал чемпионом мира, одолев в решающем поединке оппонента из Японии Доту Араи.
А Адамян после поражения отправился в малый финал, где сразился с оппонентом из ОАЭ Джафаром Костоевым. И россиянин чуть больше чем за одну минуту завершил схватку в свою пользу за счет удержания. Таким образом, Арман к своей золотой медали чемпионата мира-2023 добавил бронзовую награду ЧМ-2025.
В интервью «Матч ТВ» сразу по завершении победного поединка с Костоевым Арман Адамян не скрывал радости от достигнутого результата.
Напомним, в марте этого года Арман также стал бронзовым призером международного турнира «Большой шлем» в Грузии.
Кроме того, отметим, в Будапеште на чемпионате мира в составе сборной России впервые сразилась волгоградка Дарья Антонова в категории до 70 кг. Ученица Александра Евланова в свой день рождения, 17 июня, к сожалению, уступила в первом круге датчанке Лэрке Ольсен и завершила выступления на дебютном для себя мировом форуме.
Фото: Федерация дзюдо России