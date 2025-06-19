Спорт

Волгоградский дзюдоист Арман Адамян стал бронзовым призером чемпионата мира 

Спорт 19.06.2025 08:45
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19.06.2025 08:45


На проходящем в эти дни чемпионате мира по дзюдо в столице Венгрии Будапеште воспитанник волгоградской школы дзюдо Арман Адамян накануне, 18 июня, снова продемонстрировал свой высокий уровень и завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 100 кг. Также на чемпионате мира дебютировала волгоградская спортсменка Дарья Антонова, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Федерацию дзюдо России.

Адамян в составе сборной России, которая выступает на соревнованиях под флагом Международной федерации дзюдо, начал турнир с победы над таджикским соперником Кароматулло Хакимовым, затем за полторы минуты Арман, являющийся чемпионом мира 2023, победил Омара Эль-Рамли из Египта и оказался сильнее олимпийского чемпиона, двукратного чемпиона мира и лидера рейтинга Зелима Коцоева из Азербайджана.

Но в полуфинале Адамян в дополнительное время уступил своему соотечественнику и чемпиону Европы Матвею Каниковскому, который провёл быстрый бросок через спину с захватом руки под плечо на «иппон» и добился победы. Каниковский в итоге и стал чемпионом мира, одолев в решающем поединке оппонента из Японии Доту Араи. 

А Адамян после поражения отправился в малый финал, где сразился с оппонентом из ОАЭ Джафаром Костоевым. И россиянин чуть больше чем за одну минуту завершил схватку в свою пользу за счет удержания. Таким образом, Арман к своей золотой медали чемпионата мира-2023 добавил бронзовую награду ЧМ-2025.

В интервью «Матч ТВ» сразу по завершении победного поединка с Костоевым Арман Адамян не скрывал радости от достигнутого результата.   

- Эмоции на самом деле зашкаливают, потому что, как мы все знаем, у меня после чемпионата мира чуть‑чуть провал пошел. Очень много выслушал в свой адрес. Больше, наверное, плохого слышал: «Всё, он не покажет результат». Даже когда составы объявляли, я краем глаза читал, комментарии писали, что я не заслуживаю сюда ехать. Вот поэтому я сегодня максимально хорошо подошел, в хорошей форме меня подвели к этим соревнованиям тренеры сборной. Я сегодня себя великолепно чувствовал. Думаю, в борьбе полностью себя показал, чуть‑чуть в полуфинале с Матвеем (Каниковским) ошибся. Все (остальные) схватки уверенно выигрывал и ловил себя на мысли перед бронзой, что выиграть у чемпиона мира, олимпийского чемпиона, лидера веса — и без медали отсюда уехать… Я, наверное, сам себя не простил бы. Я доволен собой сегодня, показал хорошую борьбу и очень многим людям, которые уже переставали в меня верить, доказал, что я еще на месте, могу и долго буду, - рассказал Адамян.

Напомним, в марте этого года Арман также стал бронзовым призером международного турнира «Большой шлем» в Грузии.

Кроме того, отметим, в Будапеште на чемпионате мира в составе сборной России впервые сразилась волгоградка Дарья Антонова в категории до 70 кг. Ученица Александра Евланова в свой день рождения, 17 июня, к сожалению, уступила в первом круге датчанке Лэрке Ольсен и завершила выступления на дебютном для себя мировом форуме.

Фото: Федерация дзюдо России

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