Волгоградский дзюдоист Адамян взял бронзу турнира «Большой шлем» в Грузии





Волгоградский дзюдоист Арман Адамян накануне, 23 марта, стал бронзовым призером международного турнира «Большой шлем», который прошел в столице Грузии Тбилиси, сообщает V102.RU со ссылкой на Федерацию дзюдо России.

Адамян выступал в весовой категории до 100 кг. Чемпион мира 2023 года поочередно одолел соперников из Словакии и Болгарии, но в четвертьфинале уступил голландцу Симеону Катарине. В итоге Арман отправился бороться за награды в утешительную сетку соревнований. Воспитанник волгоградской школы дзюдо здесь одолел бразильца Леонардо Гонсалвеса, а затем в малом финале Адамян победил оппонента из Чехии Мартина Бездека и стал бронзовым призером «Большого шлема».

В интервью пресс-службе Федерации дзюдо России Арман Адамян признался, что недоволен итоговым результатом.

- Даже утешительным призом эту бронзу не назову. Ноль эмоций, никакой радости, потому что настрой и форма позволяли рассчитывать на «золото». Всего одна ошибка привела к иному результату. С Катариной мы встречались на чемпионате мира — тогда я первым бросил его, потом сам пропустил атаку, но в итоге по «шидо» выиграл. Как говорит мне тренер нашей сборной: «Тебя никто не может бросить, ты сам себя бросаешь». Вот так сегодня и получилось — я сделал действие, а он просто накрыл меня и заработал «ваза-ари», - прокомментировал волгоградский спортсмен.

Отметим, в качестве спортсмена, представляющего Волгоградскую область, Адамян становился победителем Европейских игр в Минске в 2019 году, серебряным призёром чемпионата Европы в 2020 году в чешской Праге в весе до 100 кг. Также на следующий год в составе команды Арман оказался триумфатором европейского первенства в Париже.

Кроме того, российский дзюдоист является чемпионом и неоднократным призёром этапов Гран-при и турниров «Большого шлема». В 2022 году Арман начал представлять Санкт-Петербург, куда переехал ради более комфортных условий для тренировок и выступлений. В 2023 году Адамян стал чемпионом мира в Катаре. С этим значимым достижением спортсмена сразу после успеха поздравил Владимир Путин.

Напомним, в сентябре 2024 года Арман Адамян посетил Волгоград и в рамках финала «Динамовской лиги по дзюдо» провел автограф-сессию.