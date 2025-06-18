В Волгоградской области обидчивая москвичка напала с вилами на прохожего





Прокуратура Суровикинского района Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Московской области, которая обвиняется в покушении на убийство. Как сообщает V102.RU, туристка в состоянии алкогольного опьянения в ответ на замечание ударила прохожего вилами по голове.

Установлено, что инцидент произошел 6 апреля на общественной остановке в городе Суровикино. Женщина, которая приехала погостить к своим родственникам, начала вести себя вызывающе, на что мужчина сделал ей замечание. В ответ фигурнатка уголовного дела у дома №331 выхватила у дворника вилы и ударила ими прохожего на остановке. Второй удар она уже сделать не смогла, поскольку у вил сломался черенок.

Пострадавшему удалось выжить благодаря своевременной помощи медиков.

- Проверив материалы уголовного дела, прокуратура района посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения. Уголовное дело направлено прокуратурой для рассмотрения по существу в Суровикинский районный суд, - добавил официальный представитель прокуратуры региона Оксана Черединина.

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