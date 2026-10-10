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Общество

Волгоградские пенсионеры получат ноябрьские выплаты досрочно

Общество 10.10.2026 20:31
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10.10.2026 20:31


Из-за празднования Дня народного единства 4 ноября часть пенсионеров в Волгоградской области получит ноябрьские выплаты раньше привычного графика. Об этом сообщила Татьяна Подольская, эксперт Президентской академии.

По её словам, досрочное перечисление затронет тех граждан, у которых дата получения пенсии приходится на начало месяца. Поскольку 4 ноября в этом году выпадает на среду, средства за ноябрь будут переведены заблаговременно – 3 ноября.

В этот день выплаты получат две категории пенсионеров: те, кто обычно получает деньги третьего числа, и те, чья дата выплаты совпадает с праздничным днём 4 ноября.

Также изменения коснутся получателей, которым пенсия обычно перечисляется 1 ноября. Так как в 2026 году этот день – воскресенье, выплата будет произведена в предыдущий рабочий день — 30 октября. Для тех, у кого дата выплаты приходится на 2, 5 и 6 ноября, перечисления пройдут в установленные сроки, поскольку эти дни являются рабочими.

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