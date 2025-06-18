



В Новоаннинском районе Волгоградской области суд поставит точку в уголовном деле об изготовлении порнографии и незаконном распространении сведений о частной жизни. Как сообщает ИА «Высота 102», двое мужчин в возрасте 35 и 65 лет сняли и опубличили порноролик с участием своей общей знакомой.

- Пенсионер, зная о наличии романтических отношений у второго фигуранта дела со своей бывшей 49-летней супругой, предложил ему заснять процесс близости на мобильный телефон. 35-летний мужчина согласился и после записи отправил соответствующие видео сообщнику через мессенджер. Впоследствии видео было распространено среди знакомых и родственников женщины, - рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Вину в содеянном злоумышленники частично признали, однако попытались оспорить квалификацию своих действий.

Отметим, прокуратурой одобрено обвинительное заключение. За правонарушения, предусмотренные ч.1 ст. 137 и ч.3 ст. 242 УК РФ, фигурантам грозит до 6 лет тюрьмы.