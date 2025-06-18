Расследования

Оперативники задержали волжанку за убийство подруги

Расследования 18.06.2025 12:20
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18.06.2025 12:20

Жительница города Волжского Волгоградской области подозревается в убийстве своей знакомой. Как сообщает V102.RU со ссылкой на СУ СК по региону, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ – «Убийство».

Установлено, что 13 июня потерпевшая с сожителем пришла в гости в квартиру на улице Пушкина к своей приятельнице, которая проживала со гражданским супругом. Почти сутки пары распивали спиртные напитки.  

Когда мужчины отправились в магазин за очередной порцией алкоголя, между женщинами произошел конфликт, в ходе которого хозяйка жилища взяла нож и нанесла им несколько ударов в грудь подруге. Ранение оказалось смертельным – потерпевшая скончалась на месте происшествия. 


В результате слаженной работы следователей и сотрудников полиции в короткий срок была установлена и задержана подозреваемая. 

- На место выехали следственно-оперативная группа и эксперты экспертно-криминалистической лаборатории. Оперативными сотрудниками по подозрению в совершении преступления была  задержана 53-летняя знакомая жертвы, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Свою вину в содеянном женщина уже полностью признала. С её участием проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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