Спорт

Волгоградская теннисистка Паньшина выиграла международный турнир в Узбекистане

Спорт 17.06.2025 21:10
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17.06.2025 21:10


19-летняя волгоградская теннисистка Варвара Паньшина победила на турнире ITF W15 Tashkent Hayot Bank Cup-3 в столице Узбекистана Ташкенте. Для нашей спортсменки это первый завоеванный титул в одиночном разряде, сообщает ИА «Высота 102».

Паньшина в 1/4 финала обыграла свою соотечественницу Устинью Лекомцеву (2:6, 6:1, 6:2). В следующем раунде Варвара оказалась сильнее соперницы из страны-хозяйки соревнований Дарьи Шубиной (6:1, 6:3). В решающей встрече юная волгоградка переиграла Ваишнави Адкар из Индии (6:2, 6:4).

Таким образом, Варвара Паньшина завоевала первый титул в карьере в одиночном разряде на турнирах серии ITF. Ранее наша спортсменка выигрывала только парные соревнования. В Узбекистане Паньшина также выступала в этом разряде вместе с Шубиной, но данный дуэт уступил в полуфинале паре Ваишнави Адкар/Пуннин Ковапитуктед (Индия/Таиланд) 4:6, 3:6.

Фото: Академия Александра Островского

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