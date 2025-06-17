Обвиняемая в хранении наркотиков волгоградка пришла в суд с мефедроном





В Волгограде 19-летняя девушка, обвиняемая в незаконном хранении наркотиков, явилась в суд с мефедроном. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, пакет с синтетическим наркотиком был обнаружен после оглашения приговора за первый проступок.

Установлено, что 16 июня в суде Тракторозаводского района состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении девушки, обвиняемой в хранении наркотических веществ в крупном объеме. Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.





После процесса полицейские конвойной службы произвели досмотр перед этапированием приговоренной к месту отбытия наказания и обнаружили сверток с N-метилэфедроном. Волгоградка признала факт наличия у нее наркотика.

– В отношении нее следователем возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ – «Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств». За содеянное злоумышленницу ждёт новое наказание, – добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области