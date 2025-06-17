



Волгоградцы продолжают обсуждать проблему запрета въезда грузовиков в город в дневное время и пробки из большегрузов, которые образовываются ближе к вечеру. Напомним, сейчас в регионе действуют два документа, принятых городскими и региональными властями, регулирующими правила проезда большегрузов в областной центр. Так, согласно распоряжению администрации Волгограда запрещено движение грузового транспорта с 26 мая по 31 августа с 5 до 23 часов. В свою очередь, в администрации Волгоградской области ввели на движение фур в период с 10.00 до 22.00, когда температура воздуха составляет выше +32 градусов. Не мудрено, что, когда эти запреты накладываются друг на друга, происходит транспортный коллапс.





Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», проинспектировавший ставшее уже традиционным место скопления фур перед «танцующим» мостом, в дневное время затора перед мостовым переходом сегодня не наблюдалось – по обочинам стояло с десяток фур.





Однако, как выяснилось, некоторые водители, не дожидаясь разрешенного времени для въезда в Волгоград, ищут объездные пути, зачастую – проселочные дороги, чтобы как можно быстрее все-таки попасть в город, особенно, если груз – это скоропортящиеся продукты. Видео с вереницей грузовиков где-то в степи появилось в соцсетях. Правда, такие дороги совсем не приспособлены для движения тяжелых машин. А, уж если пойдет дождь, то застрять там можно надолго.





Между тем, некоторые волгоградцы по-человечески жалеют дальнобойщиков, которые вынуждены стоять в длинной очереди на июньском пекле, чтобы заехать в город. И, конечно, эта ситуация не устраивает в первую очередь самих водителей большегрузов, которым, мягко говоря, не совсем удобно жить в кабине грузовика в ожидании «зеленого светофора»





Водителям большегрузов, как ранее сообщало ИА «Высота 102», власти Волгограда предлагают делать остановку и пережидать жару в приспособленных для этого условиях – например, на специализированных стоянках. Однако, справедливости ради заметим, что перед тем же танцующим мостом ни одной такой стоянки нет и в помине. В итоге дальнобойщики вынуждены искать себе места на широких обочинах.





Другие же предпочитают занять очередь в город едва ли не с утра, чтобы провести томительные часы в не самых комфортных условиях.





Согласных с принятыми властями мерами для сохранения дорог областного центра, наверное, в настоящее время не так много. Но по окончании лета, вероятно, недовольных разбитыми транспортными артериями в Волгограде могло бы быть еще больше.

К слову, аналогичные меры по запрету проезда большегрузов в дневную жару по дорогам регионального значения приняли и власти соседних с Волгоградской областью регионов.

Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»