Расследования

Фуры – в объезд, мнения – вразрез: в Волгограде спорят о запрете въезда грузовиков

Расследования 17.06.2025 16:59
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17.06.2025 16:59


Волгоградцы продолжают обсуждать проблему запрета въезда грузовиков в город в дневное время и пробки из большегрузов, которые образовываются ближе к вечеру. Напомним, сейчас в регионе действуют два документа, принятых городскими и региональными властями, регулирующими правила проезда большегрузов в областной центр. Так, согласно распоряжению администрации Волгограда запрещено движение грузового транспорта с 26 мая по 31 августа с 5 до 23 часов. В свою очередь, в администрации Волгоградской области ввели на движение фур в период с 10.00 до 22.00, когда температура воздуха составляет выше +32 градусов.  Не мудрено, что, когда эти запреты накладываются друг на друга, происходит транспортный коллапс. 


Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», проинспектировавший ставшее уже традиционным место скопления фур перед «танцующим» мостом, в дневное время затора перед мостовым переходом сегодня не наблюдалось – по обочинам стояло с десяток фур. 


Однако, как выяснилось, некоторые водители, не дожидаясь разрешенного времени для въезда в Волгоград, ищут объездные пути, зачастую – проселочные дороги, чтобы как можно быстрее все-таки попасть в город, особенно, если груз – это скоропортящиеся продукты. Видео с вереницей грузовиков где-то в степи появилось в соцсетях. Правда, такие дороги совсем не приспособлены для движения тяжелых машин. А, уж если пойдет дождь, то застрять там можно надолго. 



Между тем, некоторые волгоградцы по-человечески жалеют дальнобойщиков, которые вынуждены стоять в длинной очереди на июньском пекле, чтобы заехать в город. И, конечно, эта ситуация не устраивает в первую очередь самих водителей большегрузов, которым, мягко говоря, не совсем удобно жить в кабине грузовика в ожидании «зеленого светофора»


Водителям большегрузов, как ранее сообщало ИА «Высота 102», власти Волгограда предлагают делать остановку и пережидать жару в приспособленных для этого условиях – например, на специализированных стоянках. Однако, справедливости ради заметим, что перед тем же танцующим мостом ни одной такой стоянки нет и в помине. В итоге дальнобойщики вынуждены искать себе места на широких обочинах. 


Другие же предпочитают занять очередь в город едва ли не с утра, чтобы провести томительные часы в не самых комфортных условиях. 


Согласных с принятыми властями мерами для сохранения дорог областного центра, наверное, в настоящее время не так много. Но по окончании лета, вероятно, недовольных разбитыми транспортными артериями в Волгограде могло бы быть еще больше. 

К слову, аналогичные меры по запрету проезда большегрузов в дневную жару по дорогам регионального значения приняли и власти соседних с Волгоградской областью регионов. 

Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»

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