Происшествия

Пассажирку авиарейса Волгоград–Дубай взяли за волосы

Происшествия 17.06.2025 15:16
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17.06.2025 15:16


37-летней иностранке пришлось расстаться с товаром, с которым она прилетела из Дубая в Волгоград. Как сообщили ИА «Высота 102» в Астраханской таможне, женщина проследовала с багажом по «зеленому» коридору. Но при досмотре инспекторы выявили в двух чемоданах более 200 связок длинных натуральных волос разного цвета общим весом более 40 килограммов. Эксперты оценили товар на сумму в 4,3 миллиона рублей. 

Таможенникам женщина рассказала, что везла продукцию по договоренности в салон красоты для наращивания волос клиентам. И призналась, что не знала о необходимости декларирования товара. 

- Количество товара и его характеристики указывают, что данная партия предназначалась для коммерческих целей, а не для личного пользования. В таком случае пассажир должен был подать декларацию на товары и уплатить таможенные платежи, – пояснил начальник таможенного поста Аэропорт Волгоград Астраханской таможни Сергей Легкодимов.

Но, как известно, незнание закона не освобождает от ответственности. 

В отношении гражданки возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров).

Фото Астраханской таможни

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