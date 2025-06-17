Волгоградцу грозит до 15 лет тюрьмы за убийство родного брата





В Волгограде завершено расследование уголовного дела об убийстве жителя Тракторозаводского района. Как сообщает ИА «Высота 102», в преступлении был обвинён родной брат мужчины.

- Вечером 20 апреля 2025 года в одной из квартир, расположенной по улице Героев Шипки Волгограда, в ходе распития спиртных напитков между двумя братьями произошёл бытовой конфликт. Во время ссоры обвиняемый схватил нож и нанес им один удар в живот родственника, - рассказали журналистам в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

Всё случилось на глазах матери мужчин. Женщина тут же вызвала полицию и экстренные службы, однако пострадавшего спасти не удалось. Он скончался на месте.

Отметим, убийца был задержан по горячим следам. Теперь его судьбу предстоит решить Тракторозаводскому районному суду.