



В Волгограде задержаны двое братьев, организовавших в гаражном боксе нарколабораторию. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФСБ России по Волгоградской области, операция по пресечению противоправной деятельности 29-летнего и 31-летнего мужчин проходила совместно с коллегами из регионального ГУ МВД.







Ранее братья уже были осуждены за производство наркотиков в крупном размере, которые затем они распространяли в закладках. В 2023 году мужчины были задержаны в Тверской области. Тогда в их кустарной лаборатории было найдено около 100 килограммов наркотических средств, из которых они делали зелье под руководством куратора. Молодые люди отбывали наказание в ИК №19 УФСИН России по Волгоградской области. Будучи помилованными, мужчины в период с августа 2023 года по февраль 2024-го участвовали в специальной военной операции на территории Украины в качестве добровольцев в составе ЧВК «Шторм Z».

Однако выяснилось, что братья снова взялись за старое после возвращения из зоны боевых действий. Правда, на этот раз они решили изготавливать наркотики не в таких больших объемах, чтобы не привлекать к себе внимание, но просчитались и вновь попали в поле зрения оперативников.

В мае 2025 года при изготовлении очередной партии наркотических средств синтетической группы в специально оборудованном гараже-лаборатории наркодельцы были задержаны с поличным.

В ходе обследования в гаражном боксе обнаружены и изъяты специальное оборудование, химические реактивы, готовое к сбыту наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатинон) массой 0,483 кг. Родственники находятся под арестом.