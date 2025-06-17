«Это работа не для галочки»: Андрей Бочаров рассказал о повышении престижа волгоградских лицеев и колледжей





В Ворошиловском районе Волгограда Андрей Бочаров проинспектировал реконструкцию корпуса социально-педагогического колледжа на ул. Иркутской. Как сообщает ИА «Высота 102», работы здесь стартовали в марте и на текущий момент выполнены на 73%. Сдача объекта запланирована на вторую половину 2025 года.

Во время своего визита на стройплощадку глава региона обратил особое внимание городских и региональных чиновников на важность работы по обновлению учреждений среднего профессионального образования, ведь во многом именно выпускникам волгоградских колледжей, лицеев и техникумов предстоит развивать местную промышленность.

Для обновления технической базы таких учреждений в Волгоградской области действует специальная программа, кроме того, регион активно привлекает к этой работе и федеральные ресурсы. На текущий момент, по информации властей, уже создана 91 профмастерская, обустраиваются новые кластеры в рамках образовательной программы «Профессионалитет».

- Нам важно, чтобы эта программа была не для красивых слов, она должна действовать. Без создания современной системы среднего профессионального образования говорить о росте экономики будет очень сложно. За последние годы существенно изменилось отношение к образованию: действия, которые мы предпринимали, дали свой результат. К примеру, на 20% за последние годы увеличилось число поступающих в учебные заведения СПО; увеличился средний балл поступающих; вырос конкурс. Главный показатель — это востребованность кадров: более 86% выпускников идут работать по специальности. Это выше среднероссийского уровня, - подчеркнул губернатор Андрей Бочаров.

Глава региона также подчеркнул, что повышение образовательных стандартов местных колледжей и лицеев невозможно без методической поддержки волгоградских ВУЗов. Они должны быть также включены в образовательный процесс.

Фото: администрация Волгоградской области