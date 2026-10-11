Массовый сбой работы интернета в Волгограде: «легла» Яндекс Еда





В Волгограде наблюдается сбой работы сервисов и мобильных операторов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ресурс «Мониторинг сбоев», который отслеживает работу интернета и мобильной связи по сигналам пользователей, больше всего жалоб на утро 11 октября поступает из Волгограда на Яндекс Еду. Также проблемы фиксируются в работе Яндекс Музыки, кроме того, на Яндексе не открываются сайты некоторых организаций.

Волгоградцы сообщают и о трудностях при пользовании мобильной связи. Так, 90% зафиксированных на сервисе жалоб волгоградцев, пользующихся Билайном, касаются выхода в интернет, а 10% - работы сайтов организаций. Также Волгоград упоминается чаще всего абонентами МТС. 50% обращений связаны с отсутствием доступа выхода в интернет, а еще 50% - голосовой связи. Волгоградцы также жалуются на сбой в работе сервиса доставки еды "«Магнита».

Между тем, по данным федеральных СМИ, ночью во Владимирской области произошла атака еще на один дата-центр компании Яндекс. Ранее было повреждено оборудование компании в Рязанской области. Кроме того, напомним, в Волгоградской области с вечера 10 октября действует режим беспилотной опасности.