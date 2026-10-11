Главное

Волгоградцам спишут пени за погашенную задолженность по ЖКХ В Волгограде глава Дзержинского района Таций по-тихому покинул свой пост В Волгограде на месте лагеря «ДУЛАГ-205» воздвигнут мемориал «Серебряные» ракетки волгоградских девушек на турнире в Армении «Я застрелил человека»: убийцу многодетного волгоградца привели на первый допрос

Актуально

«Сами вы, наверное, и мухи никогда не обидели»: как сложилась судьба легендарного маршала Василевского

Внимание к себе не привлекал: все, что известно о расстреле многодетного волгоградца в «Магните» и убийце

Тестовый режим истёк: с 1 октября парковки в Волгограде за ноль рублей станут платными

Федеральные новости

Федеральные новости
 Минобороны: ВС РФ поразили дата-центр в Киеве и сухогруз с военными грузами
Сегодня днём Вооружённые силы России продолжили наносить удары беспилотниками по дата-центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов. Об этом сообщили в Минобороны РФ....
Федеральные новости
 В результате атаки БПЛА задерживаются 14 поездов на Юге России
Сегодня, 10 октября, в результате атаки беспилотника был повреждён разводной железнодорожный мост на участке Ростов – Батайск. Как сообщили в компании «РЖД», к счастью, обошлось без пострадавших. Движение по...
Общество

Два рейса вместо Волгограда приземлились в Самаре и Астрахани

Общество 11.10.2026 07:15
0
11.10.2026 07:15


Два борта, которые направлялись в Волгоград, вынужденно приземлились на запасных аэродромах в других городах. Согласно данным электронного табло, самолет из Санкт-Петербурга ночью был перенаправлен в Самару, а борт из Москвы – в Астрахань. Причиной стали введенные ночью в аэропорту Волгограда ограничения, связанные с беспилотной опасностью. В эти минуты ожидается прибытие перенаправленных рейсов в аэропорт назначения. 

 

Напомним, запрет на полеты над Волгоградом действовал около 3 часов. Это стало причиной сбоя в расписании некоторых рейсов. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
11.10.2026 10:29
Общество 11.10.2026 10:29
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2026 09:30
Общество 11.10.2026 09:30
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2026 09:15
Общество 11.10.2026 09:15
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2026 07:27
Общество 11.10.2026 07:27
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2026 07:15
Общество 11.10.2026 07:15
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2026 06:56
Общество 11.10.2026 06:56
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2026 06:12
Общество 11.10.2026 06:12
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2026 21:39
Общество 10.10.2026 21:39
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2026 21:08
Общество 10.10.2026 21:08
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2026 20:31
Общество 10.10.2026 20:31
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2026 19:51
Общество 10.10.2026 19:51
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2026 18:36
Общество 10.10.2026 18:36
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2026 17:40
Общество 10.10.2026 17:40
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2026 17:01
Общество 10.10.2026 17:01
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2026 15:47
Общество 10.10.2026 15:47
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:29
«А если в аэропорт?»: волгоградцы жалуются на проблемы с вызовом резко подорожавшего таксиСмотреть фотографии
09:30
Силы ПВО отразили ночную атаку БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:15
Неделя тепла и солнца ждет волгоградцевСмотреть фотографии
08:45
«Ротор» сыграл вничью с «Волгой» на Волгоград Арене: вспоминаем яркие моменты матчаСмотреть фотографии
07:27
10-часовую опасность атаки БПЛА сняли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:15
Два рейса вместо Волгограда приземлились в Самаре и АстраханиСмотреть фотографии
06:56
Массовый сбой работы интернета в Волгограде: «легла» Яндекс ЕдаСмотреть фотографии
06:12
Росавиация сняла 3-часовый запрет на полеты над ВолгоградомСмотреть фотографии
21:39
В Волгограде возобновились прямые рейсы в ДубайСмотреть фотографии
21:08
В Волгоградской области объявлена беспилотная опасность 10 октябряСмотреть фотографии
20:31
Волгоградские пенсионеры получат ноябрьские выплаты досрочноСмотреть фотографии
19:51
Стало известно, что подрывает душевное равновесие волгоградцевСмотреть фотографии
19:14
«Ротор» и «Волга» сыграли вничью на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
19:00
Минобороны: ВС РФ поразили дата-центр в Киеве и сухогруз с военными грузамиСмотреть фотографии
18:48
13227 болельщиков пришли на матч «Ротора» и «Волги»Смотреть фотографии
18:36
Устроил немцам ад на земле: как знаменитый генерал Горохов оказался в окружении, но удержал северную часть СталинградаСмотреть фотографии
17:54
«Ротор» уступает после первого тайма «Волге»Смотреть фотографии
17:40
В ЦПКиО Волгограда начали озеленять территорию будущего фонтанного ансамбляСмотреть фотографии
17:01
Команды «Ротора» и «Волги» вышли на поле Волгоград АреныСмотреть фотографии
16:19
На юге Волгоград мужчина выпал из окна пятиэтажкиСмотреть фотографии
15:47
МВШ: чем отличаются от беспилотников и почему представляют угрозуСмотреть фотографии
15:12
На юге Волгограда пропали брат с сестройСмотреть фотографии
15:01
Рабочий день 30 декабря для волгоградцев не будет сокращеннымСмотреть фотографии
14:22
В Волгоградской области стартовал слёт наставников «Движения Первых»Смотреть фотографии
14:05
«Ротор‑М» продолжает набирать очки. Повержен «Арсенал-М» – 2:0Смотреть фотографии
13:34
Волгоградские чиновники незаконно допустили московскую фирму к капремонту дома будущих мамСмотреть фотографии
13:03
Скорректированы режимы работы гидроузлов Волги и КамыСмотреть фотографии
12:36
Операторы НРТК «Южной» группировки прокладывают маршруты для штурмовых группСмотреть фотографииCмотреть видео
12:11
Андрей Бочаров и Дмитрий Аристов вручили зеленые береты судебным приставам на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
11:55
В центре Волгограда погиб мотоциклист в ДТП с иномаркойСмотреть фотографии
 