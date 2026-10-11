Два рейса вместо Волгограда приземлились в Самаре и Астрахани

Два борта, которые направлялись в Волгоград, вынужденно приземлились на запасных аэродромах в других городах. Согласно данным электронного табло, самолет из Санкт-Петербурга ночью был перенаправлен в Самару, а борт из Москвы – в Астрахань. Причиной стали введенные ночью в аэропорту Волгограда ограничения, связанные с беспилотной опасностью. В эти минуты ожидается прибытие перенаправленных рейсов в аэропорт назначения.
Напомним, запрет на полеты над Волгоградом действовал около 3 часов. Это стало причиной сбоя в расписании некоторых рейсов.