Два рейса вместо Волгограда приземлились в Самаре и Астрахани

Два борта, которые направлялись в Волгоград, вынужденно приземлились на запасных аэродромах в других городах. Согласно данным электронного табло, самолет из Санкт-Петербурга ночью был перенаправлен в Самару, а борт из Москвы – в Астрахань. Причиной стали введенные ночью в аэропорту Волгограда ограничения, связанные с беспилотной опасностью. В эти минуты ожидается прибытие перенаправленных рейсов в аэропорт назначения.