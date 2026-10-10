В Волгограде возобновились прямые рейсы в Дубай





Сегодня, 10 октября, из волгоградского аэропорта возобновилась полётная программа в Объединённые Арабские Эмираты. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, авиакомпания flydubai будет выполнять рейсы дважды в неделю – по средам и субботам.

Согласно расписанию, прибытие в Волгоград – в 22:10, вылет в Дубай – в 23:10. Время в пути в одном направлении составит 3 часа 55 минут. На маршруте задействованы комфортабельные Boeing 737 MAX 8 вместимостью 174 пассажирских кресла.

Полётная программа запланирована до конца марта 2027 года. У жителей Волгограда и соседних регионов есть возможность воспользоваться прямыми рейсами в один из самых популярных курортов в течение всего осенне-зимнего сезона. Билеты можно приобрести на сайтах аэропорта и авиакомпании.