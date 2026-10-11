Росавиация сняла 3-часовый запрет на полеты над Волгоградом





Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта Волгограда. Запрет на прием и выпуск самолетов был введен 11 октября в 00-59 ч. из-за объявленной вечером 10 октября беспилотной опасности в регионе. В 3-42 ч. ограничения были сняты.

Однако временный запрет на полеты над Волгоградом привел к задержкам нескольких рейсов. В частности, самолет из Санкт-Петербурга, который должен был приземлиться вечером, теперь прибудет в Волгоград в 7-10 ч. Также задержки коснулись борта из Москвы. Смещено и время вылета двух самолетов в Москву и Санкт-Петербург. Однако уже после полудня сбои в расписании уже не фиксируются.



