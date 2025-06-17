Волгоградцы в автосервисе подпольно вырастили более 700 осетров





В Волгограде оперативники в одном из автосервисов города обнаружили целый цех по выращиванию осетровых пород рыб. Как сообщает V102.RU, в ходе мероприятия оперативные сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального управления МВД России изъяли более 700 экземпляров осетровых рыб на сумму свыше 10 миллионов рублей.

Установлено, что руководитель одного из автосервисов организовал в подсобном помещении подпольный цех по выращиванию рыб осетровых пород, а также привлек к незаконной деятельности своего знакомого. Для этого они также установили специальные бассейны. После выращивания вся рыба сбывалась нелегально.





- Назначены экспертизы и исследования, по результатам которых будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 171.1 УК РФ. За производство и сбыт товаров и продукции без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации, совершенное в особо крупном размере, предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мероприятие производилось совместно с коллегами из прокуратуры, регионального управления Россельхознадзора, областного комитета, а также ихтиологи Средневолжского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Видео: Ирина Волк / t.me