Бочаров: делегация из Волгограда примет участие в ПМЭФ-2025





Оперативное совещание в понедельник, 16 июня, в администрации Волгоградской области посвятили участию региона в предстоящем Международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025), который пройдёт в Санкт-Петербурге в период с 18 по 21 июня. По словам губернатора региона Андрея Бочарова, уже сформирован состав делегации, члены которой представят стратегические планы и приоритеты развития Волгограда и области, перспективные разработки и новые виды продукции, а также примут участие в обсуждении социально-экономического развития страны.

– Волгоградская область принимает участие в работе форума. Определен состав официальной делегации. Сформирована программа рабочих встреч и переговоров. Планируется подписание целого ряда соглашений, как в рамках уже реализуемых в Волгоградской области масштабных инвестиционных проектов, так и в целях реализации новых проектов развития, – довел до сведения собравшихся Андрей Бочаров.

По его словам, итоги участия региона в форуме позволят затем отчасти скорректировать планы дальнейшего социально-экономического развития, определить участие Волгоградской области в реализации перспективных федеральных проектов.

Планируется, что активное участие примут в форуме волгоградские предприятия и организации. Андрей Бочаров поставил задачу перед участниками совещания содействовать им в установлении новых взаимовыгодных партнерских связей в целях дальнейшего социально-экономического развития Волгоградской области, повышения качества жизни жителей региона.

– Всем органам исполнительной власти волгоградской области необходимо оказывать содействие работе волгоградской делегации на 28-м Петербургском международном экономическом форуме, – подчеркнул он.