Волгоградская область опустилась в рейтинге доходов населения

Волгоградская область по уровню доходов населения расположилась на 64-м месте по итогам 2024 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на РИА Рейтинг, отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составило 1,7. Доля жителей, которые находятся за чертой бедности, составляло 7,6%. Это на 1,5% меньше, чем было в предыдущем периоде. Между тем, в новом исследовании Волгоградская область ухудшила позиции. В рейтинге по итогам 2023 года она занимала 63-е место.
Лидерами по уровню доходов населения стал Ямало-Ненецкий округ. Там соотношение медианных доходов к фиксированной стоимости набора товаров и услуг составило 3,96. В этом регионе бедных насчитывается всего 3,6% от всего населения. Аутсайдер исследования - Ингушетия. В этой республике доходы населения фактически равны стоимости услуг и товаров, необходимых для выживания. В этом субъекте почти треть населения располагается за чертой бедности.
Всего, по данным аналитиков, в большинстве субъектов количество бедных жителей снизилось.