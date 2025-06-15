



15 июня в Волжском Волгоградской области сотни горожан стали свидетелями крупного ландшафтного пожара. Как сообщает ИА «Высота 102», пламя вот уже несколько часов бушует в степи между СНТ «Тюльпан» и пр. Ленина. Многие автолюбители поспешили заснять происходящее на камеру.





Ветер постепенно сгоняет стену огня к проезжей части. Очевидцы сообщают об угрозе местным дачным товариществам и посёлкам.

В администрации Волжского уточнили журналистам, что на месте работают пожарные. Специалисты делают всё возможное, чтобы локализовать и ликвидировать пожар. В настоящее время эвакуация жителей не требуется, горит лишь сухая растительность.

Спасатели также подтвердили своё участие в ликвидации крупного очага.

- В 15:49 поступило сообщение о пожаре в городском округе города Волжский. Горит трава на площади 1,5 га. Пожар ликвидируют, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Напомним, как ранее сообщала редакция, в Волгоградской области сохраняется высокая пожароопасность. Ситуация усугубляется усилением ветра, которое происходит на фоне перемены погоды.

Фото и видео: очевидцы произошедшего / t.me