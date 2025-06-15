



15 июня синоптики Гидрометцентра уточнили прогноз для Волгоградской области на 48 часов. Как сообщает ИА «Высота 102», в ближайшее время в регионе будут действовать сразу тройное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях.

Вплоть до понедельника объявлен оранжевый уровень опасности из-за жаркой, засушливой погоды и высоких рисков возникновения и распространения пожаров. До 18:00 17 июня действует жёлтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Его порывы прогнозируется на уровне 15-20 м/с.

Также метеорологи распространили предупреждение о грозе. Она ожидается в отдельных районах вплоть до 21:00 17 июня.

Напомним, как накануне сообщала редакция, в ближайшие дни волгоградцам предстоит ощутить на себе резкую смену погоды. К 17 июня в ночные часы температура опустится всего до +7°C. Днём жара отступит, сбавив до +26°C.