В Волгограде ищут перевозчика на маршрут №51к





Власти Волгограда объявили о поиске подрядной организации, готовой обеспечить транспортную доступность ЖК «На Матросова». Как сообщает ИА «Высота 102», муниципалитет объявил аукцион на право обслуживания микроавтобусного маршрута №51к до конца 2025 года.

Согласно проектно-сметной документации, организация должна выделить две маршрутки, которые будут ежедневно курсировать в границах «Пл. им. Титова – ЖК «На Матросова». Интервал работы подвижного состава - порядка 30 минут. Микроавтобусы должны работать с 5:10 до 19:10, совершая до 34 рейсов.

При этом в реальности на линии будет работать лишь один микроавтобус – второй должен находиться в резерве.

Протяжённость транспортного направления составит 3,7 км. На своём пути маршрутка будет осуществлять посадку и высадку пассажиров на остановках: «Пл. Титова», «Малый проспект им. Ленина», «ул. Таращанцев», «ул. Депутатская», «ул. Титова», «ЖКО», «ул. Ватутина», «Школа», «ул. Ломоносова», «ул. Жданова», «ЖК «На Матросова».

Отметим, маршрут №51к «Пл. им. Титова – ЖК «На Матросова» будет работать по регулируемому тарифу. Здесь должны действовать все социальные льготы, а также предусмотрена возможность оплаты проезда транспортной картой «Волна». На обеспечение транспортной доступности нового микрорайона из бюджета выделено 1,4 млн рублей. Перевозчика отберут к концу июня.