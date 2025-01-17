



Сегодня, 17 января, в Краснооктябрьском районе Волгограда прошла встреча представителей районной администрации с переселенцами из аварийных домов, которые в скором времени переедут в новый жилой комплекс на ул. Ломоносова. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», чиновники вместе с владельцами новых квартир в ЖК «Матросова» обсудили перспективы «молодого» микрорайона. Основное – развитие транспортной доступности.

Напомним, что в ЖК на севере Волгограда власти предложили переехать жильцам аварийных домов, расположенных в Красноармейском районе. Центр города, таким образом, стал для них значительно ближе, однако для комфортной жизни, по словам переселенцев, им не хватает дополнительного транспорта. Представители администрации района заверили, что уже в марте здесь планируется запуск маршрутки. Точнее, ЖК «Матросова» станет новой остановкой для маршрутного такси №51К.

- Мы озаботились маршрутом еще по осени, так как стали поступать обращения граждан. Сейчас уже маршрут разработан, подготовлена документация, на следующей неделе будет объявлен конкурс на поиск перевозчика. Уже в марте планируется запуск маршрута, – пояснила начальник управления департамента городского хозяйства Наталья Григорян.

Маршрутки будут ходить от Больничного комплекса в Дзержинском районе по улицам Землячки, Космонавтов, Симонова, 8-й Воздушной Армии, Хорошева, Расула Гамзатова, Покрышкина, Второй продольной магистрали, Генерала Ватутина, Ломоносова, пер. Вязниковскому и ул. Жданова. Конечная в Краснооктябрьском районе будет расположена у храма Сретения Господня рядом с новым ЖК.

Как отдельно подчеркнули на встрече с переселенцами чиновники, схема движения разработана таким образом, чтобы маршрут проходил одновременно и мимо новостроек, и мимо местной школы №30 и детского сада №314. Если транспорта не будет хватать с развитием территорий, власти обещают запустить школьный автобус.

Что касается дорог, то в первой половине 2025 года власти планируют подготовить проект возведения первых двух километров. Во втором полугодии должны приступить к стройке.

– В общей сложности планируется три этапа строительства дорог. На данный момент 2,4 километра дорог уже запущены в проектирование, одновременно идут инженерные изыскания по участку улицы №2 и улицы №1. То есть будут полностью обеспечены связь от переулка Вязниковский и выход через Малую кольцевую на Вторую продольную, – рассказал на встрече представитель комитета по строительству администрации города Антон Шмагин.

По словам Шмагина, проект развития микрорайона предусматривает строительство и детского сада, рассчитанного на 140 воспитанников.

Новый жилой комплекс располагает всеми необходимыми инженерными коммуникациями. В многоквартирных домах установлены в каждом подъезде пандусы, есть лифты, а также охранная сигнализация и противопожарные системы.





В настоящее время, отметим, уже ведется строительство следующей очереди жилого комплекса на ул. Ломоносова.

Напомним, Волгоградская область занимает лидирующие позиции в России в реализации программы по расселению граждан из аварийного жилья. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» регион достиг целевых показателей по площади расселенного аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. За это время 9,6 тысяч человек получили новое благоустроенное жилье, оборудованное необходимой техникой, что в целом отвечает задачам по повышению качества жизни населения области.