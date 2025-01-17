Общество

Власти пообещали переселенцам маршрутку и дорогу на севере Волгограда

Общество 17.01.2025 18:04
0
17.01.2025 18:04


Сегодня, 17 января, в Краснооктябрьском районе Волгограда прошла встреча представителей районной администрации с переселенцами из аварийных домов, которые в скором времени переедут в новый жилой комплекс на ул. Ломоносова. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», чиновники вместе с владельцами новых квартир в ЖК «Матросова» обсудили перспективы «молодого» микрорайона. Основное – развитие транспортной доступности.

Напомним, что в ЖК на севере Волгограда власти предложили переехать жильцам аварийных домов, расположенных в Красноармейском районе. Центр города, таким образом, стал для них значительно ближе, однако для комфортной жизни, по словам переселенцев, им не хватает дополнительного транспорта. Представители администрации района заверили, что уже в марте здесь планируется запуск маршрутки. Точнее, ЖК «Матросова» станет новой остановкой для маршрутного такси №51К. 

- Мы озаботились маршрутом еще по осени, так как стали поступать обращения граждан. Сейчас уже маршрут разработан, подготовлена документация, на следующей неделе будет объявлен конкурс на поиск перевозчика. Уже в марте планируется запуск маршрута, – пояснила начальник управления департамента городского хозяйства Наталья Григорян. 

Маршрутки будут ходить от Больничного комплекса в Дзержинском районе по улицам Землячки, Космонавтов, Симонова, 8-й Воздушной Армии, Хорошева, Расула Гамзатова, Покрышкина, Второй продольной магистрали, Генерала Ватутина, Ломоносова, пер. Вязниковскому и ул. Жданова. Конечная в Краснооктябрьском районе будет расположена у храма Сретения Господня рядом с новым ЖК. 

Как отдельно подчеркнули на встрече с переселенцами чиновники, схема движения разработана таким образом, чтобы маршрут проходил одновременно и мимо новостроек, и мимо местной школы №30 и детского сада №314. Если транспорта не будет хватать с развитием территорий, власти обещают запустить школьный автобус. 

Что касается дорог, то в первой половине 2025 года власти планируют подготовить проект возведения первых двух километров. Во втором полугодии должны приступить к стройке. 

– В общей сложности планируется три этапа строительства дорог. На данный момент 2,4 километра дорог уже запущены в проектирование, одновременно идут инженерные изыскания по участку улицы №2 и улицы №1. То есть будут полностью обеспечены связь от переулка Вязниковский и выход через Малую кольцевую на Вторую продольную, – рассказал на встрече представитель комитета по строительству администрации города Антон Шмагин.  

По словам Шмагина, проект развития микрорайона предусматривает строительство и детского сада, рассчитанного на 140 воспитанников. 

Новый жилой комплекс располагает всеми необходимыми инженерными коммуникациями. В многоквартирных домах установлены в каждом подъезде пандусы, есть лифты, а также охранная сигнализация и противопожарные системы.


В настоящее время, отметим, уже ведется строительство следующей очереди жилого комплекса на ул. Ломоносова. 

Напомним, Волгоградская область занимает лидирующие позиции в России в реализации программы по расселению граждан из аварийного жилья. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» регион достиг целевых показателей по площади расселенного аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. За это время 9,6 тысяч человек получили новое благоустроенное жилье, оборудованное необходимой техникой, что в целом отвечает задачам по повышению качества жизни населения области.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
17.01.2025 21:04
Общество 17.01.2025 21:04
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2025 20:37
Общество 17.01.2025 20:37
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2025 19:00
Общество 17.01.2025 19:00
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2025 18:06
Общество 17.01.2025 18:06
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2025 17:30
Общество 17.01.2025 17:30
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2025 17:07
Общество 17.01.2025 17:07
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2025 16:31
Общество 17.01.2025 16:31
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2025 16:22
Общество 17.01.2025 16:22
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2025 15:38
Общество 17.01.2025 15:38
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2025 14:47
Общество 17.01.2025 14:47
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2025 14:35
Общество 17.01.2025 14:35
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2025 13:49
Общество 17.01.2025 13:49
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2025 12:02
Общество 17.01.2025 12:02
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2025 10:54
Общество 17.01.2025 10:54
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2025 10:43
Общество 17.01.2025 10:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:04
В Волгограде псевдоинвалид обул бюджет на 1,3 млн рублейСмотреть фотографии
20:37
Волгоградец взыскал 166 тыс. рублей с владельца «летающего» ларькаСмотреть фотографии
19:51
Камеры засняли смертельное столкновение «МАЗ» с фурой «Магнит» в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:44
Волгоградский «Ротор» сыграет семь матчей в ТурцииСмотреть фотографии
19:00
Должен стать лучшим в стране: Бочаров рассказал, сколько миллиардов вложат в ЦПКиОСмотреть фотографииCмотреть видео
18:06
Увидеть пойму и Мамаев курган: в Волгограде установят самое высокое в России вантовое колесо обозренияСмотреть фотографииCмотреть видео
18:04
Власти пообещали переселенцам маршрутку и дорогу на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
17:30
За рулем только один: Бочаров в пятницу вечером привел подчиненных на аттракционыСмотреть фотографии
17:13
Две сотни человек эвакуировали из «ЦУМа» под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:07
Бастрыкин заочно оспорил решение прокуратуры по делу о продлении СТ в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:31
Губернатора Бочарова заметили гуляющим в ЦПКиОСмотреть фотографии
16:22
В Волжском увековечили память бойца «Бессмертного Сталинграда» Владимира МосиенкоСмотреть фотографии
15:38
Суд избрал меру пресечения волгоградцу, спалившему от досады три фургонаСмотреть фотографии
14:47
В Волгограде оперативно восстановили водоснабжение на ул. УдмуртскойСмотреть фотографии
14:35
Как на дрожжах: учёных РАН встревожил стремительный рост пятен на СолнцеСмотреть фотографии
14:19
Суд в Волгограде лишил прав скрывшегося с места ДТП на BMW Александра ПакаСмотреть фотографии
13:52
В ГД предложили облегчить вступление в наследство для семей погибших в СВОСмотреть фотографии
13:49
Умер экс-глава и почетный гражданин Фроловского района Сергей ТимошенкоСмотреть фотографии
13:34
Несовместимо с жизнью: умер волгоградец, пострадавший в ДТП с фуройСмотреть фотографии
13:25
Пассажиру «МАЗа» оторвало ногу в ДТП на Второй продольной в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:18
В Волгограде на СХИ ассенизатор протаранил фуру «Магнит»Смотреть фотографииCмотреть видео
12:35
Девушка разбилась при падении с высоты на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
12:02
Волгоградский РПН не нашел вирусов в крещенских купеляхСмотреть фотографии
11:52
Суд приговорил экс-мэра Котово Лесниченко к 3 годам и 8 месяцам в колонииСмотреть фотографии
11:41
Под Волгоградом спасатели три часа тушили пожар в частном сектореСмотреть фотографии
10:59
В Волжском засняли столкновение Hyundai Solaris и Daewoo Matiz на пр. ЛенинаСмотреть фотографии
10:54
В Волгоградской области обнаружили 200 кг сомнительного творогаСмотреть фотографии
10:43
В Волгограде грудничок и подросток пострадали в столкновении легковушекСмотреть фотографииCмотреть видео
10:22
Росводресурсы из-за аномального тепла сохранили экономные сбросы на Волжской ГЭССмотреть фотографии
10:11
Путин призвал на военные сборы запасников в 2025 годуСмотреть фотографии
 