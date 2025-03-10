Общество

В ЖК «На Матросова» в Волгограде запустили маршрутки №51к

Общество 10.03.2025 09:13
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10.03.2025 09:13


С сегодняшнего дня запущен маршрут №51 к, который будет обслуживать новый жилой комплекс «На Матросова» в Краснооктябрьском районе. Схема движения разработана таким образом, чтобы маршрут прошел рядом с ближайшими к новому микрорайону социальными объектами - школой №30 и детским садом №314, пока не будет завершено строительство дошкольного и образовательного учреждения на территории жилого комплекса. 
Как пояснили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, на маршруте принимаются к оплате банковские карты и все виды автобусных проездных, в т.ч. льготных, на базе карты «Волна».
Пассажиров будут возить два автобуса малого класса  от храма Сретения Господня до Пл. Титова с интервалом в 30 минут.  Первый рейс со стороны нового ЖК предусмотрен в 5.10, а со стороны завода «Баррикады» - в 5.40. Последний рейс в сторону Пл. Титова отправится в 18.40, а в направлении микрорайона «На Матросова» - в 19.10.
Маршрут №51к пройдет по ул. Жданова, пер. Вязниковскому, улицам Ломоносова, Генерала Ватутина и Маршала Еременко. Далее общественный транспорт по ул. Германа Титова будет спускаться на Первую продольную магистраль.
Фото V102.RU

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