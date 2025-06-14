Двое граждан Азербайджана ездили по Волгограду с 2 кг наркотиков

Волгоградские полицейские задержали подозреваемых в покушении на сбыт наркотических средств. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в автомобиле, который был остановлен в Краснооктябрьском районе, у двоих мужчин, 23 и 25 лет, граждан Азербайджана, нашли целый арсенал для производства наркотиков – упаковку, электронные весы и свертки с запрещенным веществом. Экспертиза показала, что в свертках находился мефедрон массой более 2 кг.
Возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит лишение свободы до 20 лет.