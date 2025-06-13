Спорт

Юные волгоградские пляжные гандболистки выиграли соревнования в честь Дня России

Спорт 13.06.2025 19:20
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13.06.2025 19:20


В Волгограде на песчаном корте ФОКОТа спортивной школы «Динамо» прошел турнир по пляжному гандболу в честь Дня России среди коллективов, составленных из юных спортсменок. Победителем соревнований стала местная динамовская команда, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу бело-голубых.

В состязаниях приняли участие четыре коллектива из Волгограда и два из Астрахани и Санкт-Петербурга. До финала добрались обе динамовские команды 2010-2011 годов рождения под руководством заслуженного тренера России Василия Бушнева. В решающем поединке первая сборная обыграла своих одноклубниц в двух сетах и выиграла золотые медали. В матче за бронзовые награды «Динамо-2012», ведомое тренером Ольгой Рязановой, в серии буллитов оказалось сильнее астраханских соперниц. Таким образом, весь пьедестал почета заняли волгоградские девушки.  

Лучшими игроками в составе хозяек стали - Волгоград-1 - Есения Барановская (1 место), Волгоград-2 - Дарина Натхо (2 место), Волгоград-3 - Стефания Ястребова (6 место) и Волгоград-4 - Виктория Демьянченкова (3 место).

Напомним, на прошлой неделе в Анапе завершился второй тур чемпионата России по пляжному гандболу среди женских коллективов. В этом турнире также динамовки выступают успешно и на данный момент возглавляют турнирную таблицу.

Фото: ГК «Динамо-Синара» /vk.com 

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