Спорт

Волгоградские пляжные гандболистки одержали 10 побед на старте чемпионата РФ

Спорт 09.06.2025 21:13
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09.06.2025 21:13


Накануне, 8 июня, в Анапе завершился второй тур женского чемпионата России по пляжному гандболу. Действующим победителем турнира является волгоградское «Динамо-Синара», которое защищает чемпионство, добытое в прошлом году. Бело-голубые одержали 10 побед в 10 матчах нового сезона, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу клуба.

В нынешнем розыгрыше соревнований принимают участие шесть команд, которым предстоит провести три тура, после чего состоится финальный этап. Подопечные Анны Сидоричевой начали поход за вторым подряд чемпионским титулом с двух непростых побед над соперницами из новороссийской «Черноморочки» и Ставрополя. В обеих встречах по сетам была зафиксирована ничья со счетом 1:1, а в серии послематчевых буллитов точнее оказались динамовки - 10:7 и 8:2 соответственно. 

Затем волгоградские спортсменки одержали очередные виктории. Со счетом 2:0 по партиям динамовская команда обыграла краснодарскую «Кубань», «Московскую гандбольную академию» и оппоненток из кубанского Госуниверситета.

Во втором туре «Динамо-Синара» снова уверенно выиграло 2:0 у «Кубани» и КубГУ, а на следующий день бело-голубые  обыграли «Ставрополье», МГА и «Черноморочку» - 2:0. Таким образом, действующие чемпионки на старте турнира прошли без потерь, единолично лидируя с 20 очками. На шесть баллов от них отстает «Кубань».

MVP второго этапа признана волгоградская гандболистка Ангелина Кириченко, занимающая на данный момент третью строчку в списке бомбардиров с 104 голами. Ее одноклубница Алена Алексеева стала лучшим защитником турнира.

Поединки третьего тура пройдут в Ставрополе в середине июля.

Фото: ГК «Динамо-Синара» /vk.com

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