В Волгограде байкер избил на пешеходном переходе участника СВО





В Волгограде полицией организована проверка по факту причинения телесных повреждений участнику специальной военной операции. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, инцидент произошел поздним вечером 12 июня в Тракторозаводском районе.





Установлено, что между водителем мотоцикла и 46-летним мужчиной при переходе проезжей части возник конфликт, в ходе которого последнему были причинены телесные повреждения.

Впоследствии мужчина обратился за медпомощью. Ранее по данному факту от участников инцидента в полицию заявлений не поступало.

- Сотрудниками полиции организовано проведение проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, - добавили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области