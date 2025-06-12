В подвале пятиэтажки в Кировском районе Волгограда по улице им. генерала Шумилова прорвало магистральную трубу, проходящую под домом №75. Как сообщила V102.RU жительница дома Татьяна Руднева, вода с шумом и напором устремилась наружу, быстро затопив весь подвал.





- Рвануло вчера примерно в 12 дня. Шум услышала соседка, а вечером уже и я, когда пришла домой. Сразу стала звонить в нашу УК, Концессии, везде, - рассказала Татьяна. – Дело в том, что под нашим домом идет магистральная труба к соседнему 10-этажному дому. Вот её и прорвало.

По словам женщины, шум от текущей в подвале воды жители слышали всю ночь, а также сегодня утром.





- У нас в подвале сплошной бассейн. Кто будет откачивать воду? Просушивать помещения? А также платить за то, что к нам натекло? – задается вопросами жительница пятиэтажки. – Я живу на первом этаже. Утром никакой аварийной бригады не было, поэтому мы все подушки, одеяла подняли повыше. Готовимся к худшему. Сейчас я уехала из дома и даже страшно представить, что там происходит.

В компании «Концессии водоснабжения» прокомментировали ситуацию.

- По данному адресу были проведены восстановительные работы на трубопроводе, которые были завершены в 10:30. Также специалистами ресурсоснабжающей организации будет произведена откачка воды из подвального помещения, - сообщили в пресс-службе «Концессий водоснабжения».

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