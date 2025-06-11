Николай Покидышев перешел в волгоградский «Ротор»

Николай Покидышев сегодня, 11 июня, стал футболистом волгоградского «Ротора». 27-летний центральный защитник заключил с сине-голубыми контракт до конца сезона 2025/2026, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Покидышев начал свою карьеру в подмосковном «Сатурне». Затем Николай выступал за ярославский «Шинник» и «СКА-Хабаровск», в составе которого играл до окончания минувшего сезона и являлся капитаном дальневосточного коллектива. В общей сложности на счету Покидышева 261 матч, три забитых гола и три результативные передачи за всю карьеру. По статистике новичок сине-голубых входит в топ по единоборствам (412), количеству передач (1651) и отборам (88).

Сегодня, напомним, также стало известно о том, что клуб неожиданно покинул Евгений Болотов.