Сегодня, 9 июня, в базе МВД появилась ориентировка на сбежавшего из военной части в Камышинском районе контрактника. Как сообщает V102.RU, в открытом доступе выложена информацию о разыскиваемом Михаиле В.

В основании для розыска указано, что он разыскивается по статье УК.

Всех, кому что-либо известно о его месте нахождения, просят звонить по телефонам дежурной части 8 (84457) 2-09-00, ОУР 8 (84457) 2-01-80.

Как ранее сообщало информагентство, 33-летний контрактник сбежал из части 8 июня и ранил двоих гражданских. Поиски сосредоточены в районе города Петров Вал, куда направлялся беглец. По предварительным данным, он вооружен.

В силовых органах до сих пор официально ничего не комментируют. В администрации Камышинского района просят узнавать подробности у правоохранителей.

В Telegram-каналах указывается версия, что на побег контрактник решился из-за женщины, а мотивом стала ревность. В его поисках задействованы сотрудники правоохранительных органов и беспилотная техника.

Фото: база данных «Розыск» МВД

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