



Михаил В., которого уже второй день разыскивают в Волгоградской области после побега из воинской части, имел давние проблемы с законом и успел отсидеть 9 лет по тяжким статьям. Как сообщает ИА «Высота 102», 23 сентября 2011 года вместе со своим подельником он выслушал приговор Камышинского городского суда. В. был признан виновным в совершении преступлений по пп. «а, в» ч. 2 ст. 163, п. «г» ч. 2 ст. 161, ч. 4 ст. 111 УК РФ – грабеж, вымогательство и умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Отбывал наказание В-ч в печально знаменитой ИК-19 Суровикинского района, где в августе прошлого года произошел захват заложников. Правда, к тому времени Михаила В. там уже не было. В 2018 году на основании решения Суровикинского районного суда он был переведен в колонию-поселение. А до этого, в сентябре 2014 года, постановлением начальника ФКУ ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области В-ч М.М. был признан злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания.

На основании этого администрация ИК-19 обратилась в суд с административным исковым заявлением об установлении административного надзора за В-чем после освобождения из мест лишения свободы. И в марте 2020 года в отношении В-ча был установлен административный надзор сроком на 2 года. После освобождения он должен был раз в месяц являться в полицию. Ему также было запрещено в течение всего срока административного надзора выезжать за пределы района постоянного места жительства.

По всей видимости, уже после отбывания наказания Михаил В. заключил контракт с Минобороны. А накануне, 8 июня, по сообщениям телеграм-каналов, 33-летний контрактник Михаил В. сбежал из части и ранил двоих мужчин в Петров Вале в разборке, которая, предположительно, могла произойти из-за ревности.

В настоящее время поисками беглеца занимается в том числе военная полиция. Ни органы власти, ни правоохранители не комментируют произошедшее. В пабликах появились кадры прочесывающих Петров Вал военных. Беглеца разыскивают и с воздуха с помощью беспилотников. А в базе МВД уже появилась ориентировка на разыскиваемого контрактника.