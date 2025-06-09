Происшествия

Розыск бежавшего из части контрактника продолжается в Волгоградской области

Происшествия 09.06.2025 13:09
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09.06.2025 13:09


В Камышинском районе Волгоградской области продолжается розыск бежавшего из военной части 8 июня контрактника. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», мужчина вооружен и, по информации Telegram-каналов, успел ранить двоих гражданских. 

Отметим, что информацию о происшествии до сих пор не комментируют ни в одном из силовых ведомств. Меж тем, как стало известно ИА «Высота 102», в розыскных мероприятиях задействованы сотрудники УФСБ России по Волгоградской области, полиция, военные. Более того, по факту происшествия в Камышинском районе возбуждено уголовное дело – его расследованием занимаются следователи Военного следственного отдела СК России по Волгоградскому гарнизону. Также известно о том, что в розыске задействована беспилотная техника. 

В администрации города Петров Вал, в районе которого и сосредоточены поиски, сообщили, что никаких дополнительных мер безопасности в связи с происшествием на территории населенного пункта не вводилось. Здесь также рекомендовали обращаться за комментариями в правоохранительные органы.

Глава администрации Камышинского района Алексей Самсонов отказался общаться с корреспондентами ИА «Высота 102», заявив через секретаря приемной, что в данном случае не компетентен обсуждать происходящее на территории муниципального образования.  

В Telegram-каналах, тем временем, называют предварительную причину побега военнослужащего. Так, в частности, BAZA сообщает о том, что часть контрактник оставил по причине ревности – ради встречи соперником на окраине Петров Вала. 

– Как выяснила «База», В-ч решил, что его жена ему изменяет. Он связался с предполагаемым соперником и договорился с ним о встрече на восточной окраине города Петров Вал. Однако соперник на встречу не явился, отправив вместо себя двоих парней — Ш. и А., – передают авторы канала. По их данным, именно этих двоих мужчин и ранил сбежавший из части. 

Фото: телеграм-канал BAZA

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