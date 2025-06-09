Расследования

Студенток ВолгГМУ депортируют из России после кражи в Волгограде

Расследования 09.06.2025 19:55
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09.06.2025 19:55


В Волгограде две студентки государственного медицинского университета попались на краже из сетевого магазина. Как  сообщает ИА "Высота 102", в ближайшее время девушек выдворят из России.  

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, кража была совершена на территории Советского района Волгограда. 

– В полицию обратился представитель сетевого магазина, который сообщил о том, что две покупательницы из торгового зала совершили кражу товарно-материальных ценностей. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что подозреваемые в краже - две 23-летние студентки-первокурсницы одного из волгоградских вузов, прибывшие на обучение из иностранного государства, – прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. – Следователем отдела полиции Советского района возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ – «Кража».



В соответствии с Федеральным законодательством  студенткам, совершим кражу в Волгограде, аннулировали учебные визы. После депортации на протяжении еще 10 лет им запретят въезжать на территорию России.

В настоящее время уроженки Ирана находятся в Центре временного содержания иностранных граждан, где они будут ожидать окончания расследования уголовного дела и приговора суда. После исполнения назначенного судом наказания, они будут депортированы.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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