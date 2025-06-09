Студенток ВолгГМУ депортируют из России после кражи в Волгограде





В Волгограде две студентки государственного медицинского университета попались на краже из сетевого магазина. Как сообщает ИА "Высота 102", в ближайшее время девушек выдворят из России.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, кража была совершена на территории Советского района Волгограда.

– В полицию обратился представитель сетевого магазина, который сообщил о том, что две покупательницы из торгового зала совершили кражу товарно-материальных ценностей. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что подозреваемые в краже - две 23-летние студентки-первокурсницы одного из волгоградских вузов, прибывшие на обучение из иностранного государства, – прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. – Следователем отдела полиции Советского района возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ – «Кража».







В соответствии с Федеральным законодательством студенткам, совершим кражу в Волгограде, аннулировали учебные визы. После депортации на протяжении еще 10 лет им запретят въезжать на территорию России.

В настоящее время уроженки Ирана находятся в Центре временного содержания иностранных граждан, где они будут ожидать окончания расследования уголовного дела и приговора суда. После исполнения назначенного судом наказания, они будут депортированы.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области