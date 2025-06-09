Политика

Андрей Бочаров призвал волгоградцев к бдительности на фоне терактов в соседних регионах

Политика 09.06.2025 12:11
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09.06.2025 12:11


9 июня в администрации Волгоградской области прошло оперативное совещание под председательством губернатора Андрея Бочарова, посвящённое обеспечению безопасности объектов транспортной инфраструктуры. Как сообщает ИА «Высота 102», руководитель обратился к жителям региона с просьбой проявлять в эти дни особую бдительность.

- Террористические действия киевского режима, направленные на нанесение ущерба нашей стране, уничтожение граждан России, социальных объектов, объектов экономики, инфраструктуры, систем жизнеобеспечения, требуют от представителей власти всех уровней, жителей Волгоградской области более внимательного отношения к соблюдению мер предосторожности и безопасности, а также обязательного информирования правоохранительных структур, специальных служб, органов власти обо всех подозрительных действиях граждан на территории региона. Особое внимание в период предстоящих продолжительных праздничных и выходных дней прошу обратить на обеспечение безопасности объектов транспортной инфраструктуры, систем жизнеобеспечения, общественных пространств, а также мероприятий, посвященных государственному празднику — Дню России, — подчеркнул глава региона.

По поручению Андрея Бочарова чиновники всех уровней должны будут организовать на выходных круглосуточное дежурство. Помимо антитеррористической защищённости, властям предстоит уделить внимание поддержанию бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения населения и предприятий. В случае каких-либо ЧП чиновникам предписано использовать все имеющиеся резервы для устранения их последствий. Отдельно губернатор попросил уделить внимание безопасности школьников во время сдачи ЕГЭ.

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