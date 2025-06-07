



7 июня в Волгограде губернатор Андрей Бочаров провёл выездное совещание на набережной Волги. Как сообщает ИА «Высота 102», глава региона вместе с руководством администрации города и профильными замами осмотрел уже выполненное благоустройство и обсудил планы по созданию единой набережной от стадиона до перспективного студенческого кампуса, возведение которого запланировано на Тулака.

- Все предложения по развитию прибрежной части города прозвучали в ходе нашей встречи с молодежью по формированию так называемого «речного фасада» — лица города со стороны Волги. Мы должны в течение этого и следующего года окончательно определиться не только с концепцией решения этих задач, но и с отдельными проектами. Включить их в десятилетний план развития и постепенно начинать их реализовывать, шаг за шагом двигаться в этом направлении, — подчеркнул Андрей Бочаров.

Глава региона также подчеркнул, что освоение новых пространств должно быть комплексным, включая не только создание новых зон отдыха, но и всей сопутствующей инфраструктуры, включая гостиничные комплексы, объекты общепита и торговли. Для этого к работе должны быть подключены и частные инвесторы.

С 2017 года власти поэтапно благоустраивали Центральную набережную. В 2025 году был реализован третий этап в границах музея-панорамы «Сталинградская битва» и памятника Рокоссовскому. Следующим шагом станет освоение территории от БК-13 до моста через Волгу, протяжённостью 1,5 километров.

- Это непростая задача: мы должны, с одной стороны, создать удобное для жителей и гостей города общественное пространство, с другой стороны, оно должно соответствовать будущей транспортной схеме, обеспечивать беспрепятственное передвижение людей и транспорта. Мы должны определиться с парковочными пространствами: предусмотреть здесь бесплатные парковки. А также создать условия для реализации дальнейших инвестиционных проектов в центральной части Волгограда, — подчеркнул губернатор.

Для реализации этих планов потребуется укрепление берега, создание новых дорог, реконструкция коммунальной инфраструктуры. Отдельно обозначена необходимость ремонта стены Родимцева, а также вопрос выноса поисково-спасательного подразделения с береговой линии.

Отметим, планы по созданию единой набережной от «Волгоград Арены» и до территории будущего студенческого кампуса в микрорайоне Тулака входят в 10-летнюю программу развития Волгограда.