Политика

От стадиона до Тулака: Бочаров объявил о новых планах развития набережной Волгограда

Политика 07.06.2025 13:16
0
07.06.2025 13:16


7 июня в Волгограде губернатор Андрей Бочаров провёл выездное совещание на набережной Волги. Как сообщает ИА «Высота 102», глава региона вместе с руководством администрации города и профильными замами осмотрел уже выполненное благоустройство и обсудил планы по созданию единой набережной от стадиона до перспективного студенческого кампуса, возведение которого запланировано на Тулака.

- Все предложения по развитию прибрежной части города прозвучали в ходе нашей встречи с молодежью по формированию так называемого «речного фасада» — лица города со стороны Волги. Мы должны в течение этого и следующего года окончательно определиться не только с концепцией решения этих задач, но и с отдельными проектами. Включить их в десятилетний план развития и постепенно начинать их реализовывать, шаг за шагом двигаться в этом направлении, — подчеркнул Андрей Бочаров.

Глава региона также подчеркнул, что освоение новых пространств должно быть комплексным, включая не только создание новых зон отдыха, но и всей сопутствующей инфраструктуры, включая гостиничные комплексы, объекты общепита и торговли. Для этого к работе должны быть подключены и частные инвесторы.

С 2017 года власти поэтапно благоустраивали Центральную набережную. В 2025 году был реализован третий этап в границах музея-панорамы «Сталинградская битва» и памятника Рокоссовскому. Следующим шагом станет освоение территории от БК-13 до моста через Волгу, протяжённостью 1,5 километров.

- Это непростая задача: мы должны, с одной стороны, создать удобное для жителей и гостей города общественное пространство, с другой стороны, оно должно соответствовать будущей транспортной схеме, обеспечивать беспрепятственное передвижение людей и транспорта. Мы должны определиться с парковочными пространствами: предусмотреть здесь бесплатные парковки. А также создать условия для реализации дальнейших инвестиционных проектов в центральной части Волгограда, — подчеркнул губернатор.

Для реализации этих планов потребуется укрепление берега, создание новых дорог, реконструкция коммунальной инфраструктуры. Отдельно обозначена необходимость ремонта стены Родимцева, а также вопрос выноса поисково-спасательного подразделения с береговой линии.

Отметим, планы по созданию единой набережной от «Волгоград Арены» и до территории будущего студенческого кампуса в микрорайоне Тулака входят в 10-летнюю программу развития Волгограда.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Политика
26.05.2025 14:35
Политика 26.05.2025 14:35
Комментарии

0
Далее
Политика
26.05.2025 11:12
Политика 26.05.2025 11:12
Комментарии

0
Далее
Политика
25.05.2025 21:27
Политика 25.05.2025 21:27
Комментарии

0
Далее
Политика
24.05.2025 13:43
Политика 24.05.2025 13:43
Комментарии

0
Далее
Политика
22.05.2025 17:19
Политика 22.05.2025 17:19
Комментарии

0
Далее
Политика
21.05.2025 08:18
Политика 21.05.2025 08:18
Комментарии

0
Далее
Политика
20.05.2025 12:55
Политика 20.05.2025 12:55
Комментарии

0
Далее
Политика
19.05.2025 18:44
Политика 19.05.2025 18:44
Комментарии

0
Далее
Политика
19.05.2025 09:47
Политика 19.05.2025 09:47
Комментарии

0
Далее
Политика
16.05.2025 18:30
Политика 16.05.2025 18:30
Комментарии

0
Далее
Политика
16.05.2025 17:30
Политика 16.05.2025 17:30
Комментарии

0
Далее
Политика
15.05.2025 18:07
Политика 15.05.2025 18:07
Комментарии

0
Далее
Политика
13.05.2025 17:15
Политика 13.05.2025 17:15
Комментарии

0
Далее
Политика
08.05.2025 13:35
Политика 08.05.2025 13:35
Комментарии

0
Далее
Политика
07.05.2025 11:02
Политика 07.05.2025 11:02
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:21
В Волгограде эстакады, путепроводы и мосты на полмесяца возьмут под спецохрануСмотреть фотографии
15:29
«Она еще вернется»: волгоградский ихтиолог - о шансах мошки на следующий сезонСмотреть фотографии
15:01
Андрей Бочаров поручил вернуть речпорт Волгограда в муниципальную собственностьСмотреть фотографии
14:39
Под Волгоградом вновь житель частного сектора умер от укуса насекомогоСмотреть фотографии
13:51
«Пожарка уехала, а мы тушим»: в Светлоярском районе огонь остановлен у СНТ «Мечта»Смотреть фотографииCмотреть видео
13:16
От стадиона до Тулака: Бочаров объявил о новых планах развития набережной ВолгоградаСмотреть фотографии
13:03
Букетный период? Чиновники придумали неожиданные названия 7 улицам в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:29
В Волгограде и Волжском после рейда ГАИ 14 автомобилей отправились на штрафстоянкиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:54
В Волжском силовики нагрянули в общежития, где проживают цыганеСмотреть фотографии
11:28
В Волгограде коммунальщики спасли коллектор от 50 кг металлической стружкиСмотреть фотографии
11:09
«Нашли на ком заработать»: в Волгограде родителям отказали в бесплатной парковке у детского центра реабилитацииСмотреть фотографии
10:20
Во Фролово за 33 млн благоустроят парк у стадиона «Урожай»Смотреть фотографии
09:27
В Волгограде после ДТП с грузовиком «буханка» влетела в здание РЖДСмотреть фотографии
08:58
В Среднеахтубинском районе «КАМАЗ» насмерть задавил подростка на мотоциклеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:12
Волгоградцам запретят посещать пляжи с животными и в ночное времяСмотреть фотографии
07:32
Утилизатор отходов из Азова проиграл апелляцию из-за мусора в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:02
Власти Волгограда за 19 млн рублей отреставрируют фонтан у здания ГДЮЦСмотреть фотографии
05:37
Депутатам Волгоградской облдумы купят наборы первоклассниковСмотреть фотографии
21:37
Пекло до +38 придется пережить волгоградцамСмотреть фотографии
21:19
«Открыли и забыли?»: остановка у нового моста в Волгограде не выдержала непогодыСмотреть фотографии
21:07
В Волгограде риэлтор и ее подельник получили 10 лет на двоих за аферу с маткапиталомСмотреть фотографии
20:55
В Волгограде снесли построенный в 1929 году домСмотреть фотографии
20:33
Защита сбежавшего в Турцию владельца «Дианы тур» обжаловала приговорСмотреть фотографии
19:45
Ватерполисты волгоградского «Спартака» завоевали серебро Кубка России по водному полоСмотреть фотографии
19:27
На юге Волгограда ликвидировали условный розлив 14375 тонн мазутаСмотреть фотографии
18:51
Тормозят даже джипы: на дорогах Волгограда ищут нарушителей и преступниковСмотреть фотографииCмотреть видео
18:25
Медучреждения Волгоградской области переходят на особый режимСмотреть фотографии
17:43
Молодежный фестиваль #ТриЧетыре в Волгограде расширит границыСмотреть фотографии
17:35
Вырвавшая серьги из ушей 78-летней камышанки преступница засветилась на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
16:19
Мигрант убивал волгоградку ножом, табуретом и кулаками, но она выжилаСмотреть фотографии
 