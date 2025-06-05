В Ставрополе продлили арест замначальнику волгоградской полиции Тоймухамедову





В Ленинском районе Ставрополья суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении ареста замначальника полиции главка МВД по Волгоградской области Руслана Тоймухамедова. Как сообщает ИА «Высота 102», высокопоставленного полицейского, подозреваемого в мошенничестве, оставили в СИЗО.

- Исследовав представленные материалы, суд продлил обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на 3 месяца и 12 суток, то есть до 27 августа 2025 года, — уточнили журналистам в пресс-службе суда.

Напомним, правоохранитель был помещён в СИЗО несколько недель назад. Находиться там он должен был вплоть до 27 мая. В основу обвинения легли материалы от ставропольского управления ФСБ России. Тоймухамедову вменяется причинение ущерба министерству экономического развития Ставропольского края в размере 2,3 млн. По версии следствия, он вместе с собственниками реализовал схему по фиктивной организации бизнес-миссий в Турцию. Преступление было совершено в период, предшествующий переводу силовика в Волгоградскую область.