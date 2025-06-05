Расследования

В Ставрополе продлили арест замначальнику волгоградской полиции Тоймухамедову

Расследования 05.06.2025 15:26
0
05.06.2025 15:26


В Ленинском районе Ставрополья суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении ареста замначальника полиции главка МВД по Волгоградской области Руслана Тоймухамедова. Как сообщает ИА «Высота 102», высокопоставленного полицейского, подозреваемого в мошенничестве, оставили в СИЗО.

- Исследовав представленные материалы, суд продлил обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на 3 месяца и 12 суток, то есть до 27 августа 2025 года, — уточнили журналистам в пресс-службе суда.

Напомним, правоохранитель был помещён в СИЗО несколько недель назад. Находиться там он должен был вплоть до 27 мая. В основу обвинения легли материалы от ставропольского управления ФСБ России. Тоймухамедову вменяется причинение ущерба министерству экономического развития Ставропольского края в размере 2,3 млн. По версии следствия, он вместе с собственниками реализовал схему по фиктивной организации бизнес-миссий в Турцию. Преступление было совершено в период, предшествующий переводу силовика в Волгоградскую область.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
05.06.2025 12:25
Расследования 05.06.2025 12:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.06.2025 21:40
Расследования 04.06.2025 21:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.06.2025 20:12
Расследования 04.06.2025 20:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.06.2025 19:27
Расследования 04.06.2025 19:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.06.2025 19:08
Расследования 04.06.2025 19:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.06.2025 18:12
Расследования 04.06.2025 18:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.06.2025 14:59
Расследования 04.06.2025 14:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.06.2025 14:50
Расследования 04.06.2025 14:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.06.2025 13:31
Расследования 04.06.2025 13:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.06.2025 09:58
Расследования 04.06.2025 09:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.06.2025 17:36
Расследования 03.06.2025 17:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.06.2025 16:48
Расследования 03.06.2025 16:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.06.2025 15:22
Расследования 03.06.2025 15:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.06.2025 10:22
Расследования 03.06.2025 10:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.06.2025 20:05
Расследования 02.06.2025 20:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:49
В Волгограде и области на смену сильному ветру придет жара до +35ºСмотреть фотографии
17:23
Волгоградцу грозит 5-летний срок за фиктивную регистрацию узбековСмотреть фотографии
17:00
Силовики разбудили 45 цыган под Волгоградом, изъяли у них оружие и вручили повесткиСмотреть фотографииCмотреть видео
16:44
В Волгограде на Сарпинском ликвидировали пожар площадью 2,5 тыс. кв. метровСмотреть фотографии
16:18
В Волгограде изменили маршруты трамваев №№11 и 12Смотреть фотографии
16:04
В Волгограде из-за сильного ветра задерживают вылет и прилет самолетовСмотреть фотографии
15:59
В Волгограде увеличили число рейсов на маршруте №2а до АнгарскогоСмотреть фотографии
15:39
«Они – защитники Отечества»: в Волгограде вручили госнаграды 11 участникам СВОСмотреть фотографии
15:26
В Ставрополе продлили арест замначальнику волгоградской полиции ТоймухамедовуСмотреть фотографии
14:54
На Сарпинском в СНТ «Динамо» огонь уничтожил две дачиСмотреть фотографии
14:24
Росводресурсы объявили об окончании режима спецпопуска на Волжской ГЭССмотреть фотографии
14:05
В Волгограде шквалистый ветер роняет деревья на машины и людейСмотреть фотографииCмотреть видео
13:49
«Шторм, как на море»: в Волгограде из-за сильного ветра могут отменить речные рейсы на СарпинскийСмотреть фотографииCмотреть видео
13:25
Оторванный ветром провод упал на оживленный перекресток в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
12:25
Под Волгоградом 15-летний подросток зверски зарубил топором отцаСмотреть фотографии
11:32
«Кто рядом? Помогайте!». Ураганный ветер гонит огонь на дачи на острове СарпинскомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:59
«СОГАЗ-Мед»: шпаргалка молодым родителям – первый прикорм и календарь прорезывания зубовСмотреть фотографии
10:50
В Волгоградской области проходят масштабные учения по борьбе с пожарамиСмотреть фотографии
10:39
ФСБ уличила преподавателей волгоградских вузов в связях с разведкой ЛондонаСмотреть фотографии
10:26
Ливень с градом накрыли город Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:07
Дама за рулем изуродовала Lifan и покалечила пассажира под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:03
В Ворошиловском районе Волгограда подключили новые участки водопроводаСмотреть фотографии
09:46
На волжанина, угрожавшего подросткам убийством, завели уголовное делоСмотреть фотографии
09:38
«Выживаем вопреки всему»: жильцы девятиэтажки рассказали о неработающем лифте, затопленном укрытии и нашествии насекомыхСмотреть фотографииCмотреть видео
09:30
Волгоградских должников за свет наказали очередными штрафамиСмотреть фотографии
08:47
Росстат отчитался о рекордном темпе роста зарплат в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:35
В Волжском обновят памятник Жукову у городского военкоматаСмотреть фотографии
05:52
Ситуация неспокойная: впервые в Волгоградской области от кори умер ребенокСмотреть фотографии
21:46
Вот это по-нашему! Бензин всех видов снова подорожал в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:40
В Волжском задержали угрожавшего ножом подросткам мужчинуСмотреть фотографии
 