Происшествия

«Кто рядом? Помогайте!». Ураганный ветер гонит огонь на дачи на острове Сарпинском

Происшествия 05.06.2025 11:32
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05.06.2025 11:32




На острове Сарпинском в Волгограде 5 июня произошло возгорание, тушение которого, как сообщает ИА «Высота 102», осложняет ураганный ветер. По информации читателей информагентства, дачники, в том числе, собственными силами пытаются отбить от огня участки в СНТ «Мечта».

Кроме того, по сообщению волгоградцев, пожар угрожает и лесным насаждениям на острове.

– За 45-м участком – сильный пожар, который уже перекинулся на лес, – сообщают взволнованные дачники. 

Между собой волгоградцы уже бросили клич: «Кто рядом? Помогайте!». По словам одной из дачниц, у которой в настоящий момент в СНТ находятся родственники, люди пытаются подручными средствами справиться с огнем. При этом пожарная машина приехала на вызов со сломанным насосом, в результате огонь тушат тонкой струйкой воды. 

На соседнем СНТ «Динамо», как сообщают дачники, уже горят хозпостройки.

- Вся низина, всё. Дача следующая горит. Помогите! - сообщают очевидцы с места происшествия. 

В 12:22 ситуацию, складывающуюся на Сарпинском, прокомментировали в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

- Вызов поступил в 10:21. Горела трава на площади 200 кв. метров. Подразделения 5-й пожарно-спасательной части локализовали горение в 11:14, - уточнили в ведомстве.

Также, спасатели добавили, что в 12:08 на пульт диспетчера поступило сообщение о новом возгорании. Горит сухая растительность, площадь уточняется. На месте работают подразделения 5-й пожарно-спасательной части, к месту направлен пожарный катер.

Отметим, что сегодня, 5 июня, в Волгограде бушует ураганный ветер. В таких условиях скорость распространения огня возрастает многократно. 

Напомним, что в октябре 2024 года в СНТ «Мечта» в результате крупного пожара огнем были полностью уничтожены 12 дачных участков. 

Фото из архива ИА «Высота 102» (последствия пожара в 2024 году) 

Видео читателей с СНТ «Динамо»

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