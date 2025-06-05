«Кто рядом? Помогайте!». Ураганный ветер гонит огонь на дачи на острове Сарпинском









На острове Сарпинском в Волгограде 5 июня произошло возгорание, тушение которого, как сообщает ИА «Высота 102», осложняет ураганный ветер. По информации читателей информагентства, дачники, в том числе, собственными силами пытаются отбить от огня участки в СНТ «Мечта».

Кроме того, по сообщению волгоградцев, пожар угрожает и лесным насаждениям на острове.

– За 45-м участком – сильный пожар, который уже перекинулся на лес, – сообщают взволнованные дачники.

Между собой волгоградцы уже бросили клич: «Кто рядом? Помогайте!». По словам одной из дачниц, у которой в настоящий момент в СНТ находятся родственники, люди пытаются подручными средствами справиться с огнем. При этом пожарная машина приехала на вызов со сломанным насосом, в результате огонь тушат тонкой струйкой воды.

На соседнем СНТ «Динамо», как сообщают дачники, уже горят хозпостройки.

- Вся низина, всё. Дача следующая горит. Помогите! - сообщают очевидцы с места происшествия.

В 12:22 ситуацию, складывающуюся на Сарпинском, прокомментировали в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

- Вызов поступил в 10:21. Горела трава на площади 200 кв. метров. Подразделения 5-й пожарно-спасательной части локализовали горение в 11:14, - уточнили в ведомстве.

Также, спасатели добавили, что в 12:08 на пульт диспетчера поступило сообщение о новом возгорании. Горит сухая растительность, площадь уточняется. На месте работают подразделения 5-й пожарно-спасательной части, к месту направлен пожарный катер.

Отметим, что сегодня, 5 июня, в Волгограде бушует ураганный ветер. В таких условиях скорость распространения огня возрастает многократно.

Напомним, что в октябре 2024 года в СНТ «Мечта» в результате крупного пожара огнем были полностью уничтожены 12 дачных участков.

Фото из архива ИА «Высота 102» (последствия пожара в 2024 году)

Видео читателей с СНТ «Динамо»