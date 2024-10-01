«Остался только паспорт»: дачники рассказали, как горела «Мечта» на острове Сарпинский в Волгограде

Дома и хозяйственные постройки сгорели накануне, 30 сентября, в результате пожара в СНТ «Мечта» на острове Сарпинский в Волгограде. Корреспонденты V102.RU побывали сегодня на острове и пообщались с дачниками, которые стали непосредственными свидетелями и участниками тушения пожара.





- Вот отсюда все загорелось, - председатель СНТ «Аврора» Зоя Ивашова показывает на выгоревший участок с черными стволами деревьев под трансформаторной будкой. – Я дым увидела где-то в 13-50 ч. Сразу сюда побежала. Люди, оказывается, уже позвонили в МЧС. Но пожарных еще не было. Только после того, как я сообщила, примчалась пожарка. Нам потом сказали, что был нахлест проводов. Но мы не верим в это. Если бы это случилось, автоматика бы сразу сработала, а на проводах остался жженный след. Но ничего такого не было. И трансформатор совсем целый.





- А какая же тогда причина пожара? – спрашиваем Зою Васильевну.

- Не знаю, может, окурок кто-то бросил, скорее, человеческий фактор, - предполагает наша собеседница.





СНТ «Мечта» отделяет от другого дачного общества «Аврора» всего лишь узенькая дорожка.





- Если бы ветер дул в нашу сторону, вместо «Мечты» сгорела бы «Аврора», - продолжает Зоя Ивашова. – А так огонь пошел по верху вглубь «Мечты». Сгорели не все дома, которые были на его пути – пожар был верховой, если огонь падал на кровлю, то все сразу начинало полыхать. На некоторых участках он уничтожил только хозяйственные постройки, сараи, бани. Но шесть капитальных домов сгорели. Такое было, что дом полностью был уничтожен, а деревянная скамейка рядом с ним даже не обгорела.





От дома жительницы Москвы Ольги осталась груда обгорелых кирпичей. Женщина приезжала каждый год из столицы сюда, на остров Сарпинский, на все лето. Дача на уникальном и самом большом острове в Европе была для нее настоящей мечтой. Теперь мечта погибла. Как в прямом, так и в переносном смысле слова. 30 сентября Ольга отправилась в Волгоград, чтобы купить билет домой на 13 октября. Приехала, а дома нет. Вместе со всем, что там было.

- Хорошо, хоть паспорт остался, а то бы не смогла вернуться домой, - с трудом говорит женщина и растерянно смотрит на обугленный участок, где еще недавно была ее дача.





По словам Зои Васильевны, огонь тушили не только пожарные, но и дачники – ведрами, шлангами. Единственная на весь остров спецмашина, израсходовав весь запас воды, периодически уезжала на водоем для новой заправки. Озеро около СНТ «Мечта» уже давно высохло, пожарным пришлось делать несколько заходов к водоему в хутор Песчаный-2. На это тоже пришлось тратить время. При том, что на территории «Авроры» стоят огромные цистерны с запасами воды, которыми дачники предложили пожарным воспользоваться, но те отказались. Зоя Васильевна утверждает, что пожарная машина, которая тушит возгорания по всему огромному острову, недоукомплектована, шланг перекручивается и местами пропускает воду. А топливный насос постоянно перегревается, из-за чего на него надо постоянно класть мокрую тряпку, потом ждать, когда насос остынет, и только после этого машина может двигаться дальше.

Кроме того, утверждает председатель СНТ, если бы в озере была вода, то люди бы сами с помощью насосов могли отстоять свои участки от огня.

- Мы сколько раз били тревогу, посмотрите, что на острове происходит с озерами – они просто высыхают! В Темненькое вода заходит только весной, а уже через месяц оно исчезает. Люди вынуждены пользоваться скважинами, но они дорогие в обслуживании, да и ломаются часто. Тогда вообще никакой воды у людей нет. Ну ведь реабилитируют же водоемы в Волго-Ахтубинской пойме, почему же здесь ничего не делают? От озера Темненькое осталась уже одна глина, да и та высохла, по его дну можно уже ходить, даже не боясь провалиться, - делится наболевшим председатель СНТ «Аврора».





Огонь, который бушевал в «Мечте», сгубил не только дома и постройки – сгорели два мотоцикла и мопед. Но самое страшное, по словам Зои Васильевны, было, когда в объятых пламенем домиках стали взрываться газовые баллоны, ведь дачники готовят еду в основном с помощью таких баллонов.

- Три взрыва было, мы аж присели, - вспоминает женщина. – Слава Богу, никого не зашибло обломками.





По данным ГУ МЧС по Волгоградской области, пожар в дачном обществе был ликвидирован спустя три часа после вызова. Эти три часа показались целой вечностью для дачников, на глазах которых огонь уничтожал их дома.

Даже сегодня на оставшихся от строений фундаментах со «скелетами» холодильников, телевизоров и другой техники кое-где еще поднимался дым, который люди тушили шлангами. Дачники переживали, что не утихающий ветер снова раздует еще горячий пепел и вчерашний кошмар вернется.





- Это счастье, что никто не пострадал, ведь все могло закончиться гораздо хуже, - рассуждает Зоя Васильевна. – Жалко только, что не все могут восстановить свои дома, не у всех есть финансовые возможности. Сейчас мы уже бросили клич среди дачников, чтобы погорельцам помогли, кто чем может. Люди уже откликнулись – ну а как иначе?





Напомним, в Волгоградской области с 29 сентября по 30 сентября бушевали сотни крупных и мелких пожаров – пострадали леса, турбазы, а также постройки в селах. Ситуацию осложняли сильный ветер и засуха, которая установилась в регионе из-за отсутствия дождей. Сегодня в администрации Волгоградской области состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, где были приняты решения по мобилизации дополнительных ресурсов для борьбы с пожарами.





Фото Павла Мирошкина/V102.RU